Сб, 22.01.2022
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Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя
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Глава Китая просит Путина не нападать на Украину во время Олимпиады

Си Цзиньпин и Владимир Путин ФОТО: plavevski/shutterstock.com

Как сообщает портал "Сноб" со ссылкой на агентство Bloomber, Генеральный секретарь коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не начинать войну с Украиной во время Олимпийских игр.

По информации китайского чиновника, который и сообщил эту новость, Си Цзиньпин хочет укрепить свой авторитет внутри страны, особенно учитывая возможность третьего срока на посту генсека. Кризис в Европе мог бы ему помешать.

МИД Китая, пишет Bloomberg, подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.

В этом году Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Соответственно перемирие должно соблюдаться с 28 января по 20 марта.

Напомним, о возможной агрессии со стороны России говорится уже давно. Некоторые страны, включая, например, США и Латвию, поставили вооружение Украине. Другие, такие как Германия, выражают недовольство подобными поставками.


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