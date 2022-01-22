Глава Китая просит Путина не нападать на Украину во время Олимпиады

По информации китайского чиновника, который и сообщил эту новость, Си Цзиньпин хочет укрепить свой авторитет внутри страны, особенно учитывая возможность третьего срока на посту генсека. Кризис в Европе мог бы ему помешать.

МИД Китая, пишет Bloomberg, подчеркнул важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.

В этом году Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Соответственно перемирие должно соблюдаться с 28 января по 20 марта.