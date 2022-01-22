Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину
Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии в Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников, сообщает Rus.Postimees.
Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии в Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников, сообщает Rus.Postimees.
Согласно статье американского издания, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Берлин принял решение запретить экспорт смертоносного оружия напрямую в Украину. Авторы материала подчеркивают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.
Это решение является частью давней политики страны, заключающейся в том, чтобы не рекомендовать экспорт оружия в зоны конфликта. По словам представителя германского правительства, такое отношение всегда было одинаковым, независимо от того, поступает ли вооружение из Германии или через третьи страны. "Однако в настоящее время невозможно оценить, каким будет окончательное решение", — сказал он.
Советник министра обороны Эстонии Калле Лаанета Кристо Энн Вага заявил изданию, что правительство попытается уговорить Германию. "Надеюсь, мы все же получим разрешение от Германии", - сказал он, добавив, что Эстония продемонстрировала готовность всячески помогать Украине.
Накануне министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о безвозмездной передаче оружия Украине. Согласно заявлению, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы, латвийско-литовские зенитно-ракетные комплексы Stinger и аксессуары для укрепления независимого оборонного потенциала Украины. Страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие в Украину.
Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется эффективно применять системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.