Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину

Согласно статье американского издания, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Берлин принял решение запретить экспорт смертоносного оружия напрямую в Украину. Авторы материала подчеркивают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Это решение является частью давней политики страны, заключающейся в том, чтобы не рекомендовать экспорт оружия в зоны конфликта. По словам представителя германского правительства, такое отношение всегда было одинаковым, независимо от того, поступает ли вооружение из Германии или через третьи страны. "Однако в настоящее время невозможно оценить, каким будет окончательное решение", — сказал он.

Советник министра обороны Эстонии Калле Лаанета Кристо Энн Вага заявил изданию, что правительство попытается уговорить Германию. "Надеюсь, мы все же получим разрешение от Германии", - сказал он, добавив, что Эстония продемонстрировала готовность всячески помогать Украине.

Накануне министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о безвозмездной передаче оружия Украине. Согласно заявлению, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы, латвийско-литовские зенитно-ракетные комплексы Stinger и аксессуары для укрепления независимого оборонного потенциала Украины. Страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие в Украину.