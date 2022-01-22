Латвийке не дают отложить ревакцинацию несмотря на сильные побочные эффекты

Несмотря на то, что причиненный женщине вред признан существенным, консилиум врачей решил, что бустерную дозу вакцины нельзя откладывать.

Прошло восемь месяцев с тех пор, как Карина получила вторую дозу Pfizer/BioNTech. Сначала у женщины затекла рука, а потом стало трудно ходить. Потом она попала в больницу. При поиске причин для внезапного заболевания был установлен диагноз полинейропатия - аутоиммунное заболевание, которое выражается болью и онемением в стопах и ладонях. Причинно-следственную связь с вакцинацией признала также Государственное агентство лекарственных средств.

Есть моменты, когда Карина не может работать. В таких тяжелых случаях страна пообещала выплатить компенсации. Создается особый механизм, который обещали запустить в начале этого года, но пока остается только ждать.

Министерство здравоохранения объяснило, что максимальная сумма компенсации была 142 тысяч евро. Правила скоро будут готовы.

"Мы работаем над проектом этих правил, чтобы разработать по возможности лучший и понятный проект. В том числе и с возможной коммуникации с обществом, конкретными пациентами. И шлифовать детали, чтобы и самим было легче работать, и пациентам было легче понимать свои возможности, права и понимать процесс", - заявила госсекретарь Минздрава Индра Дрейка.

Пока Карина ждет компенсацию, у нее скоро закончится срок действия сертификата вакцинации, но женщине страшно получать третью дозу.

Люди, которые подозревают, что вакцины могут создать опасные для жизни и здоровья побочные эффекты, должны обратиться в один из консилиумов больших больниц. В нем несколько врачей оценивают риски и то, есть ли обоснованная причина не вакцинироваться.