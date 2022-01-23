Правительству Кариньша три года - такого в истории Латвии еще не было

Ранее в этом году правительство Кариньша уже побило рекорд по длительности работы в истории независимой Латвии, обогнав правительство Мариса Кучинскиса, которое работало с 11 февраля 2016 года по 23 января 2019 года, когда официально работу начал Кабинет министров под управлением Кариньша.

В свою очередь, на третьем месте по длительности правления находится правительство Андриса Берзиньша, которое было у власти с 5 мая 2000 года по 7 ноября 2002 года, или 916 дней.

Далее идут: правительство Хуго Целминьша (с 1 декабря 1928 года по 26 марта 1931 года - 845 дней), третье правительство Валдиса Домбровскиса (с 25 октября 2011 года по 22 января 2014 года - 829 дней), первое правительство Айгара Калвиша (с 2 декабря 2004 года по 7 ноября 2006 года - 705 дней).