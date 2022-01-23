Вс, 23.01.2022
Положительная оценка - это "4", а не "1". Анита Муйжниеце, министр образования
Анита Муйжниеце, министр образования
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Павлютс: день вакцинации детей в центре ATTA прошел успешно

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Пилотный проект дня детской вакцинации в центре ATTA удался, в воскресенье, 23 января, в Twitter написал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Этот подход в центрах вакцинации необходимо будет повторить", - сказал министр.

Как сообщалось, в субботу в рамках пилотного проекта в центре ATTA вакцинировано 113 детей. Вакцинировались дети от 5 до 11 лет, это же будет доступно и в понедельник.

"Искреннее спасибо родителям и детям за большую отзывчивость", - сообщили в отделе проекта вакцинации.

Вакцинация детей от 5 до 11 лет от Covid-19 началась в Латвии 15 декабря. До 21 января (включительно) первую дозу вакцины получили 6118 детей в этой возрастной группе.

На детскую вакцинацию можно записаться по телефону 8828.


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