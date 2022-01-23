Павлютс: день вакцинации детей в центре ATTA прошел успешно

"Этот подход в центрах вакцинации необходимо будет повторить", - сказал министр.

Uzskatām, ka bērnu vakcinācijas dienas pilotprojekts Atta centrā ir izdevies, šo pieeju vakcinācijas centros vajadzēs atkārtot. https://t.co/EnqOMu0wgf — Daniels Pavluts (@pavluts) January 23, 2022

Как сообщалось, в субботу в рамках пилотного проекта в центре ATTA вакцинировано 113 детей. Вакцинировались дети от 5 до 11 лет, это же будет доступно и в понедельник.

"Искреннее спасибо родителям и детям за большую отзывчивость", - сообщили в отделе проекта вакцинации.

Вакцинация детей от 5 до 11 лет от Covid-19 началась в Латвии 15 декабря. До 21 января (включительно) первую дозу вакцины получили 6118 детей в этой возрастной группе.