Вс, 23.01.2022
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Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
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Мощности в лабораториях исчерпаны, результаты тестов задерживаются

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В связи со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 и спросом на лабораторные анализы людям приходится ждать результатов несколько дней. Лаборатории признают, что мощности практически исчерпаны. Минздрав ищет дополнительные ресурсы для открытия новых точек и напоминает, что в настоящее время люди могут уйти на самоизоляцию на основании антигенных самотестов, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

В воскресенье также можно было наблюдать небольшие очереди во многих местах возле лабораторий. Количество тестов в рабочие дни уже существенно превышает 20 тысяч, а в пятницу и вовсе приблизилось к 27 тысячам.

Лаборатории признают, что их возможности исчерпаны, поэтому и передача результатов населению также задерживается.

"Пациенты должны учитывать, что результаты задерживаются именно потому, что наши ресурсы полностью загружены или даже перегружены. Из-за большого количества положительных результатов также требуется больше времени на обработку. Мы не планируем открывать новые точки", - сказала Латвийскому телевидению Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija. 

​В Минздраве пояснили, что в настоящее время изыскиваются дополнительные ресурсы для увеличения лабораторных мощностей, и напомнили, что для самоизоляции достаточно антигенного самотеста. Такой порядок был одобрен правительством на этой неделе.

Ученикам также больше не нужен лабораторный тест, чтобы вернуться в школу после карантина.

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Оскар Шнайдерс, представитель Министерства здравоохранения, пояснил: "На 11-й день, если ребенок здоров, у него нет никаких симптомов, он может идти в учебное заведение и лабораторный тест или справка от врача - не нужны. С одной стороны, идет поиск решений, облегчающих доступность лабораторных тестов, с другой стороны, были изменены механизмы, чтобы спрос на лабораторные тесты стал меньше".

В целях нормализации ситуации министерство также оценивает возможность установления приоритетов сдачи тестов. "Эксперты изучили его, но окончательное решение еще не принято", - пояснил Шнайдерс.

В настоящее время тесты на антигены позволяют самоизолироваться и выйти из карантина, но для получения справки о перенесенном заболевании по-прежнему требуется лабораторное подтверждение.


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