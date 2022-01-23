Мощности в лабораториях исчерпаны, результаты тестов задерживаются

В воскресенье также можно было наблюдать небольшие очереди во многих местах возле лабораторий. Количество тестов в рабочие дни уже существенно превышает 20 тысяч, а в пятницу и вовсе приблизилось к 27 тысячам.

Лаборатории признают, что их возможности исчерпаны, поэтому и передача результатов населению также задерживается.

"Пациенты должны учитывать, что результаты задерживаются именно потому, что наши ресурсы полностью загружены или даже перегружены. Из-за большого количества положительных результатов также требуется больше времени на обработку. Мы не планируем открывать новые точки", - сказала Латвийскому телевидению Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija.

​В Минздраве пояснили, что в настоящее время изыскиваются дополнительные ресурсы для увеличения лабораторных мощностей, и напомнили, что для самоизоляции достаточно антигенного самотеста. Такой порядок был одобрен правительством на этой неделе.

Ученикам также больше не нужен лабораторный тест, чтобы вернуться в школу после карантина.

Оскар Шнайдерс, представитель Министерства здравоохранения, пояснил: "На 11-й день, если ребенок здоров, у него нет никаких симптомов, он может идти в учебное заведение и лабораторный тест или справка от врача - не нужны. С одной стороны, идет поиск решений, облегчающих доступность лабораторных тестов, с другой стороны, были изменены механизмы, чтобы спрос на лабораторные тесты стал меньше".

В целях нормализации ситуации министерство также оценивает возможность установления приоритетов сдачи тестов. "Эксперты изучили его, но окончательное решение еще не принято", - пояснил Шнайдерс.