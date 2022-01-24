СМИ: Байден может направить в страны Балтии и Восточной Европы тысячи солдат

Этот шаг обозначил бы серьезный поворот в администрации Байдена, которая до последнего времени занимала сдержанную полицию по кризису в Украине, опасаясь спровоцировать вторжение России.

С увеличением угрожающих действий президента России Владимира Путина против Украины, а также в результате неспособности американских и российских чиновников снизить его воинственность, администрация теперь начала отходить от стратегии непровоцирования.

В субботу на собрании президента высшие должностные лица Пентагона ознакомили Байдена с несколькими возможностями переместить военные средства США гораздо ближе к порогу дверей Путина, указали представители администрации.

Среди этих возможностей - направление в Восточную Европу от 1000 до 5000 солдат, а также увеличение этого числа в десять раз, если ситуация ухудшится.

Должностные лица говорили с газетой при условии, что будет соблюдена их анонимность, принимая во внимание, что они не уполномочены говорить о внутренних дебатах публично.

Ожидается, что Байден примет решение в начале недели.

Размещение нескольких тысяч американских солдат на восточном фланге НАТО, куда входят и страны Балтии, как указали должностные лица администрации Байдена, именно тот сценарий, которого Путин хотел избежать.

Уже несколько недель не стихает давление, которое вызвала концентрация российских военных сил у границ Украины, Россия и Запад выражают опасение о подготовке Россией еще одного вторжения в Украину.

Россия отвергает все обвинения о возможном вторжении. Как утверждает Путин, Москва занимает оборонительные позиции, так как опасается, что Киев слишком сильно сближается с НАТО.

Байден еще декабря во время видеосаммита предупредил Путина, что США установят для России невиданные ранее санкции, они она вторгнется в Украину.