Спрятавшийся в отсеке для шасси мужчина пережил полет из Африки в Нидерланды

Перелет из Йоханнесбурга в Амстердам длится примерно 11 часов. Прозвучала информация, что самолет по пути совершил посадку в Найроби, Кения. В какой из стран Африки мужчина попал в отсек шасси самолета, неизвестно.

Полиция Нидерландов указала, что возраст и национальность мужчины в данный момент еще не выяснены.

"Мужчина был найден живым в отделении для передних шасси и в стабильном состоянии был доставлен в больницу, - указала пресс-представитель полиции агентству AFP. - Значительно, что мужчина по-прежнему жив".

По информации местных СМИ, у мужчины была повышена температура. Когда в аэропорт прибыла скорая помощь, он мог ответить на простые вопросы.