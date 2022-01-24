Пн, 24.01.2022
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Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Спрятавшийся в отсеке для шасси мужчина пережил полет из Африки в Нидерланды

ФОТО: Shutterstock

Полиция Нидерландов сообщила, что в аэропорту Амстердама был найден спрятавшийся в отсеке для шасси прилетевшего из ЮАР грузового самолета мужчина, который чудесным образом выжил, сообщает ВВС.

Перелет из Йоханнесбурга в Амстердам длится примерно 11 часов. Прозвучала информация, что самолет по пути совершил посадку в Найроби, Кения. В какой из стран Африки мужчина попал в отсек шасси самолета, неизвестно.

Полиция Нидерландов указала, что возраст и национальность мужчины в данный момент еще не выяснены.

"Мужчина был найден живым в отделении для передних шасси и в стабильном состоянии был доставлен в больницу, - указала пресс-представитель полиции агентству AFP. - Значительно, что мужчина по-прежнему жив".

По информации местных СМИ, у мужчины была повышена температура. Когда в аэропорт прибыла скорая помощь, он мог ответить на простые вопросы.

Представитель занимающегося грузоперевозками предприятия Cargolux подтвердил агентству euters, что мужчина преодолел большое расстояние на самолете, который использует компания.


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