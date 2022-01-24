"НАТО осуществляет все необходимые методы, чтобы защитить всех союзников, в том числе укрепляет восточное крыло альянса. Мы всегда реагируем на любое ухудшение своей среды безопасности",- отметил в заявлении генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО.

Галерея: НАТО направляет в Восточную Европу корабли и истребители

США "также ясно дали понять", что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике.

В НАТО также ожидают, что Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.