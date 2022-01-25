🍦 Мороженое, которое не повредит вашей фигуре

В программе портала RUS TVNET "Знаменитости на углях" его готовила популярный в Латвии стример и художница Сандра Рудзите. О том, как у нее шли дела на кухне, можно посмотреть здесь.

Для гриля: 2 банана;

1 ложка какао для посыпки;

свежие ягоды для украшения. Для мороженого: миндальное молоко Alpro (холодное) - по мере необходимости;

горсть миндаля;

4-6 бананов (очищенных, нарезанных и замороженных);

2 чайные ложки меда;

1/2 ложки растворимого кофе.

Способ приготовления:

1. Срезаем концы неочищенных бананов и разрезаем их вдоль пополам.

2. Гриль устанавливаем вручную на желтый режим.

3. После того, как прозвучит звуковой сигнал, помещаем бананы на гриль срезом вниз, закрываем крышку гриля и готовим, пока не загорится желтый индикатор и не раздастся еще один сигнал.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

4. Параллельно готовим мороженое. Сначала измельчаем в блендере миндаль.

5. После помещаем в блендер замороженные бананы, остальные ингредиенты и взбиваем в однородную массу, доводя до нужной густоты миндальным молоком.

ФОТО: Jānis Škapars

ФОТО: Jānis Škapars

6. Мороженое можно подавать сразу с кусочками жареного банана, посыпав какао-порошком и украсив ягодами.

* Если вы хотите получить более густую консистенцию, то перед подачей на стол можно на несколько часов поместить мороженое в морозильную камеру.

ФОТО: Jānis Škapars

Приятного аппетита!