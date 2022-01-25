🍦 Мороженое, которое не повредит вашей фигуре

Порция вкусного веганского блюда - это не только полезно для фигуры и здоровья, но и экологически чистый выбор. Предлагаем вам попробовать приготовить мороженое тирамису с бананами на гриле, которое не повредит фигуре.
В программе портала RUS TVNET "Знаменитости на углях" его готовила популярный в Латвии стример и художница Сандра Рудзите. О том, как у нее шли дела на кухне, можно посмотреть здесь.
Продукты:
Для гриля:
2 банана;
1 ложка какао для посыпки;
свежие ягоды для украшения.
Для мороженого:
миндальное молоко Alpro (холодное) - по мере необходимости;
горсть миндаля;
4-6 бананов (очищенных, нарезанных и замороженных);
2 чайные ложки меда;
1/2 ложки растворимого кофе.
Способ приготовления:
1. Срезаем концы неочищенных бананов и разрезаем их вдоль пополам.
2. Гриль устанавливаем вручную на желтый режим.
3. После того, как прозвучит звуковой сигнал, помещаем бананы на гриль срезом вниз, закрываем крышку гриля и готовим, пока не загорится желтый индикатор и не раздастся еще один сигнал.
4. Параллельно готовим мороженое. Сначала измельчаем в блендере миндаль.
5. После помещаем в блендер замороженные бананы, остальные ингредиенты и взбиваем в однородную массу, доводя до нужной густоты миндальным молоком.
6. Мороженое можно подавать сразу с кусочками жареного банана, посыпав какао-порошком и украсив ягодами.
* Если вы хотите получить более густую консистенцию, то перед подачей на стол можно на несколько часов поместить мороженое в морозильную камеру.