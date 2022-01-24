Пн, 24.01.2022
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Джинета Диманте, руководитель проектов в E. Gulbja laboratorija

Золотую монету, найденную в поле, продали с аукциона за 600 тысяч евро

ФОТО: Raland/Shutterstock

В сентябре прошлого года мужчина нашел золотую монету Генриха III с помощью металлоискателя. В воскресенье, 23 января, покупатель, проживающий в Великобритании, купил монету на аукционе за 644 тысячи евро, сообщает издание BBC.

По оценкам, монета была отчеканена в 1257 году недалеко от Хемиока в Девоне. "Для меня это история. Я избранный, что нашел такую ​​впечатляющую монету", - сказал Майкл Лэй-Маллори.

Организатор аукциона Spink and Sons заявил, что покупатель хотел, чтобы монета была выставлена ​​в музее.

Лэй-Маллори нашел монету 26 сентября 2021 года. Хотя раньше этот человек увлекался поиском металлов, на десять лет он забросил свое хобби.

"Это был первый кусок золота, я был в шоке. Я знал, что она из Средневековья, но я понятия не имел, что она со времен Генриха III.

Монета находилась на глубине 10 сантиметров, я нашел ее на вспаханном поле", - рассказал Лэй-Маллори.

Организатор аукциона Грегори Эдмунд сказал, что монета "привлекает внимание людей", а цена достигла "невероятного размера".


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