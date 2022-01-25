"Рекорд": выявлено 6097 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

12 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2801 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 3296 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 2885,8 случая.

Всего вчера было сделано 23 504 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 25,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 345 591 жителя Латвии, скончались 4814 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 765 до 778 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 115 пациентов с Covid-19, выписан 91 человек.

В настоящее время в больницах находятся 695 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 83 человек (10,7%) тяжелое.

Вакцинация

Для 90-процентного охвата вакцинацией возрастной группы старше 60 лет привить от Covid-19 нужно еще 46 500 человек, говорится в информации, подготовленной Министерством здравоохранения к заседанию правительства.

Средний охват вакцинацией первой дозой среди людей старше 60 лет составляет 81,2%, что означает, что из 527 348 жителей этого возраста по крайней мере 428 052 получили первую прививку, а 99 296 еще не прививались.

Как отмечает Минздрав, есть две возрастные группы, где охват вакцинацией ниже средних показателей. Самый низкий он в возрастной группе старше 90 лет, где по крайней мере одну прививку получили 9006 человек, или 58,1%, а 6504 человека в этой возрастной группе еще не прививались.

Вторая группа - люди в возрасте от 80 до 89 лет, где охват вакцинацией первой дозой составляет 74,6%.

В возрастных группах от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет охват вакцинацией превышает средний показатель (81,2%) и составляет соответственно 85% и 81,6%.

По данным Минздрава, до 24 января по крайней мере одну дозу вакцины получили 70,4% жителей, в том числе начали вакцинацию 72,7%, а завершили ее 67,7%. Бустерные вакцины получили 21,7% населения.

Страны Балтии

Эстония

За последние сутки в Эстонии выявлено 5145 новых случаев Covid-19, скончались пятеро заразившихся.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 315 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 221 пациенту, из которых 172 человека (77,8%) не вакцинированы, а у 49 человек (22,2%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни.

Скончались пятеро зараженных коронавирусом, ни один из них не был вакцинирован: 75-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летний мужчина и 94-летние мужчина и женщина.

За сутки проанализирован 12 231 результат тестов, позитивный результат дали 5145 из них.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5122 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. Десять из скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1132 человека - на 74 больше, чем сутками ранее, из них 87 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2525,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 31%, этот показатель также вырос за сутки.