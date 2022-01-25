"Результат не для глаз слабонервных": Трансперсона Мадара рассказала, как чувствует себя после смены пола

38-летняя Мадара, рассказала, что в целом процесс смены пола обошелся ей в 20 тысяч евро.

"Эта сумма еще растет, так как нужно провести в Таиланде больше месяца. Однако чувства неописуемые. С момента, как проснулась с анестезии, не могу нарадоваться. Хотя и сейчас я на опиоидах, чтобы не было больно, но боли все равно чувствуются. Оздоровительный процесс уже дошел до того, что сняли внешние швы, это уменьшает дискомфорт.

Результат сейчас не для глаз людей со слабой нервной системой", - призналась Мадара изданию Privātā Dzīve.

Она пояснила, что операцию делает, чтобы хорошо себя чувствовать: "Чтобы могла отправиться на пляж и больше не нужно было скрывать то, чего нет у женщины. Это все для того, чтобы мне было комфортно (...) Не нужно каждое утро приводить себя в порядок так, чтобы максимально выглядело, что этого нет".

Мадара родилась мужчиной. В конце 2019 года она начала полную гормональную терапию и уже весной 2020 года получила официальный диагноз, чтобы начать процесс частичной смены пола. Первый шаг - смена имени.