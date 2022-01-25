Больница: большинство инфицированных Covid-19 - дети

Он напомнил, что в настоящее время дети составляют значительную часть всех инфицированных Covid-19 в стране.

"Год назад дети составляли всего 3% всех инфицированных, а сейчас их 40%",

- сказал Аболс.

Увеличивается и количество детей, которым приходится обращаться за помощью в больницу. Впрочем, это и понятно, так как растет общее число инфицированных детей.

По данным Аболса, в понедельник в больнице находилось 17 пациентов с Covid-19, что соответствует среднему показателю за последние несколько дней. Однако дети со среднетяжелым течением заболевания могут находиться и в региональных больницах.

За помощью в BKUS за последние трое суток обращалось в среднем от 20 до 30 пациентов с Covid-19, но не все они госпитализированы. Аболс также отметил, что большинство детей, зараженных Covid-19, можно лечить амбулаторно, и лишь небольшому числу может потребоваться помощь в больнице.

Он также сообщил, что

ни один вакцинированный ребенок с Covid-19 не госпитализирован.

В настоящее время Covid-19 заражены около 60 работников BKUS, некоторые находятся на больничном из-за болезни детей.