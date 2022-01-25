В Европе распространяется новый подтип омикрона. Что о нем известно?

BA.2 был обнаружен в Индии и Южной Африке в конце декабря. Он имеет более 20 мутаций, около половины из которых в пиковом белке, что помогает вирусу проникать в клетки человека.

У омикрона есть и другие подтипы, такие как BA.3 и BB.2, но из-за быстрого распространения именно BA.2 привлек внимание эпидемиологов.