В Европе распространяется новый подтип омикрона. Что о нем известно?

Исходный тип омикрона называется BA.1, новый подтип известен как BA.2.
BA.2 был обнаружен в Индии и Южной Африке в конце декабря. Он имеет более 20 мутаций, около половины из которых в пиковом белке, что помогает вирусу проникать в клетки человека.
У омикрона есть и другие подтипы, такие как BA.3 и BB.2, но из-за быстрого распространения именно BA.2 привлек внимание эпидемиологов.
ВОЗ рекомендует изучить свойства BA.2, такие как способность обходить иммунную защиту и тяжесть вызванного им заболевания.
В настоящее время нет доказательств того, что BA.2 является более тяжелым, заразным или способен более эффективно обходить иммунные барьеры, чем BA.1.
Случаи BA.2 были зарегистрированы в Индии, Дании, Соединенном Королевстве и ряде других стран (по данным Британского агентства по безопасности здоровья, этот подтип зарегистрирован в общей сложности в 40 странах). В Европе наибольшее количество заболевших в Дании.
По крайней мере три случая BA.2 были зарегистрированы в Хьюстонской методистской больнице в Техасе, США.
"Хотя доля случаев подтипа BA.2 в некоторых странах увеличилась, на них по-прежнему приходится очень небольшая доля вируса в Соединенных Штатах и других странах мира, - объясняет Кристен Нордлунд из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). - Пока недостаточно данных, чтобы сделать вывод, является ли подтип BA.2 более заразным или сильным, чем BA.1".
Андрес Фомсгард, вирусолог из Датского национального института сывороток, заявил в понедельник, 24 января, что BA.2 стал преобладающим штаммом в Дании, и в настоящее время на его долю приходится около 65% всех новых инфекций. Доля случаев BA.1 снижается.
"Мы не слишком беспокоимся, так как пока нет существенных различий по таким показателям, как разделение случаев заболевания по возрастным группам, статус вакцинации, риск повторного заражения и риск госпитализации. Кроме того, несмотря на быстрый темп инфицирования у BA.2, количество госпитализаций в отделениях интенсивной терапии снижается", - говорит Фомсгард.
Некоторые ученые называют BA.2 "невидимым омикроном", потому что его труднее обнаружить в ПЦР-тестах из-за генетических особенностей.