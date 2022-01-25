Вт, 25.01.2022
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Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии
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Изменены условия карантина, если заражение Covid-19 выявлено при помощи антигенного теста

Антигенный тест на Covid-19 ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Чтобы уменьшить нагрузку на лаборатории в связи с тестированием на Covid-19, люди, у которых заражение Covid-19 будет констатировано на основе антигенного теста, после выздоровления смогут не делать скрининг-тестирование в течение 60 дней после констатации инфицирования и не соблюдать домашний карантин, предусматривает решение правительства.

"С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. (...)

Переболевшим лицам в течение 60 дней после выявления заражения не нужно будет находиться на карантине. Также в течение 60 дней не будет проводиться скрининг-тестирование",

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- пояснил на заседании правительства директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис.

В первую очередь это будет касаться рутинных скрининговых тестов в образовательных учреждениях и на рабочих местах. В свою очередь, на таких объектах повышенного риска, как лечебные учреждения и учреждения длительного социального ухода, при проведении скрининг-тестов необходимо руководствоваться оценкой рисков в каждой конкретной ситуации.

Таким образом, из правил вычеркнут подпункт, который предусматривал, что положительный антигенный тест нужно обязательно подтвердить лабораторно.

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Изменения также предусматривают, что в случае заражения сертификат о вакцинации приостанавливается на семь рабочих дней, а не на десять, как в настоящее время.


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