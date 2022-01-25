Кремль недоволен приведением США в боевую готовность 8500 военнослужащих

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется, - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. - Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями".

Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Правительство Франции сообщило, что в среду в Париже состоится встреча российских и украинских должностных лиц вместе с французскими и немецкими коллегами, чтобы постараться найти выход из нынешнего тупика.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что 8500 американских военнослужащих находятся "в состоянии повышенной готовности", но еще не дислоцированы в Восточной Европе. Большая часть этих войск будет использоваться для поддержки Сил реагирования НАТО, если их нужно будет задействовать.

"Он предназначен (...) для ободрения наших союзников по НАТО, - сказал Кирби. - Это посылает Путину очень четкий сигнал о том, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам перед НАТО".

НАТО также объявило, что направит истребители и корабли для усиления обороны на восточном фланге.