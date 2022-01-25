Украинский кризис: США привели в боевую готовность 8500 военнослужащих

Президент России Владимир Путин сосредоточил у границы с Украиной 100 000 военнослужащих, хотя Россия отрицает обвинения в возможном новом вторжении в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кbрби заявил, что 8500 американских военнослужащих находятся "в состоянии повышенной готовности", но еще не дислоцированы в Восточной Европе. Большая часть этих войск будет использоваться для поддержки Сил реагирования НАТО, если их нужно будет задействовать.

"Он предназначен (...) для ободрения наших союзников по НАТО, - сказал Кирби. - Это посылает Путину очень четкий сигнал о том, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам перед НАТО".

НАТО также объявило, что направит истребители и корабли для усиления обороны на восточном фланге.

Напряженность в Украине способствовала нестабильности на мировых фондовых рынках. Основной фондовый индекс России упал, а Центральный банк России в понедельник прекратил покупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, чтобы стабилизировать курс рубля.