Вт, 25.01.2022
Самое значительное отличие от того, что мы ожидали - ситуация в больницах не изменилась так существенно Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Украинский кризис: США привели в боевую готовность 8500 военнослужащих

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 24 января, Соединенные Штаты объявили готовность для 8500 военнослужащих в связи с ростом напряженности в Украине, а президент страны Джо Байден в телефонном разговоре с союзниками в Европе попытался сохранить единство Запада против российского давления .

Президент России Владимир Путин сосредоточил у границы с Украиной 100 000 военнослужащих, хотя Россия отрицает обвинения в возможном новом вторжении в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кbрби заявил, что 8500 американских военнослужащих находятся "в состоянии повышенной готовности", но еще не дислоцированы в Восточной Европе. Большая часть этих войск будет использоваться для поддержки Сил реагирования НАТО, если их нужно будет задействовать.

"Он предназначен (...) для ободрения наших союзников по НАТО, - сказал Кирби. - Это посылает Путину очень четкий сигнал о том, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам перед НАТО".

НАТО также объявило, что направит истребители и корабли для усиления обороны на восточном фланге.

Напряженность в Украине способствовала нестабильности на мировых фондовых рынках. Основной фондовый индекс России упал, а Центральный банк России в понедельник прекратил покупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, чтобы стабилизировать курс рубля.

Галерея: Военные в Украине


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