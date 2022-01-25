Никита Троянский: сейчас локдаун эффективным не будет

По его мнению, введение строгих ограничений или локдауна сейчас завершится еще одной волной высокой заболеваемости весной.

Троянский считает, что ограничения должны быть умеренными, чтобы не допустить быстрой перегрузки больниц.

Кроме того, Троянский призвал активно прививаться бустерной дозой, чтобы обеспечить лучшую защиту против Covid-19.

С ним согласен и семейный врач Айнис Дзалбс, который указал, что очень строгие ограничения сейчас эффективны не будут. "Ограничения должны быть такими, чтобы все не заболели сразу, а рост заболеваемости был умеренным", - сказал Дзалбс.

По его словам, в данный момент ситуация в практиках семейных врачей напряженная, спрос на услугу больше, чем семейные врачи могут обслужить.