Ср, 26.01.2022
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Грузовик упал с 15 метров, но никто не заметил: ДТП с машиной из Эстонии

Иллюстративное фото ФОТО: Jürgen Puistaja

По сообщению Норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK), в понедельник, 24 января, около 19:00 по местному времени в юго-западной части страны в муниципалитете Улленсванг произошло дорожно-транспортное происшествие, когда с дороги съехал грузовик с эстонскими номерами и упал со склона горы, пишет Rus.Postimees.

В комментарии NRK Том Йоханнессен, начальник оперативного отдела западной полиции Норвегии, пояснил, что грузовик упал с высоты 15 метров со склона горы.

По словам Йоханнеса, водитель перевозившего мусор грузовика находился в кабине один. Когда прибыли спасатели, он был в сознании, но его все равно доставили в больницу Одда на машине скорой помощи.

По словам представителя спасательной службы Рональда Дротнингсвика, аварию никто не заметил, потому что грузовик не был виден с дороги. У водителя ушло около 30 минут, чтобы подняться на дорогу. "Там его заметил водитель снегоочистителя, который вызвал помощь", - добавил он.

По словам полицейских, дорога на месте аварии была очень скользкой. После инцидента близлежащие туннели Релдал и Сельестад были временно закрыты для движения. Позднее их открыли.

По данным МИД Эстонии, им известно об аварии. В посольство Эстонии в Норвегии за помощью никто не обращался. "Человек, с которым произошла авария, находится в больнице", - сообщила Postimees советник по связям с общественностью министерства иностранных дел Норвегии Кристи Отс.


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