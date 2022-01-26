Грузовик упал с 15 метров, но никто не заметил: ДТП с машиной из Эстонии

В комментарии NRK Том Йоханнессен, начальник оперативного отдела западной полиции Норвегии, пояснил, что грузовик упал с высоты 15 метров со склона горы.

По словам Йоханнеса, водитель перевозившего мусор грузовика находился в кабине один. Когда прибыли спасатели, он был в сознании, но его все равно доставили в больницу Одда на машине скорой помощи.

По словам представителя спасательной службы Рональда Дротнингсвика, аварию никто не заметил, потому что грузовик не был виден с дороги. У водителя ушло около 30 минут, чтобы подняться на дорогу. "Там его заметил водитель снегоочистителя, который вызвал помощь", - добавил он.

По словам полицейских, дорога на месте аварии была очень скользкой. После инцидента близлежащие туннели Релдал и Сельестад были временно закрыты для движения. Позднее их открыли.