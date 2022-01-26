Армия приглашает пройти курс военной подготовки. Будут платить по 30 евро в сутки
Обещая платить почти 30 евро в день, Национальные вооруженные силы (NBS) приглашают граждан Латвии добровольно пройти курс военной подготовки резервистов.
Обещая платить почти 30 евро в день, Национальные вооруженные силы (NBS) приглашают граждан Латвии добровольно пройти курс военной подготовки резервистов.
С 6 по 28 августа Вооруженные силы организуют курс военной подготовки для резервистов, цель которого - привлечь добровольно как можно больше граждан Латвии к защите государства, дав им возможность познакомиться с военной средой и приобрести базовые военные знания.
Ситуация с безопасностью в настоящее время и в ближайшие годы не изменится, поэтому защита Латвии невозможна без участия ее жителей. Подготовленные в военном плане жители Латвии - самая большая угроза для врагов. Это означает, что в случае военного конфликта готовы будут только вооруженные силы и Национальная гвардия, но и большинство общества, сказал министр обороны Артис Пабрикс.
"Все, кто живет в этой стране, должны понимать, что только от нас самих зависит, сможем ли мы защитить Латвию, поэтому я приглашаю граждан подать заявление на курс военной подготовки резервистов", - добавил он.
Обучение
Во время обучения в районе Алуксне и Скрунды в течение трех недель можно будет приобрести основные военные навыки на уровне индивидуального обучения, к примеру владение оружием, стрельба и связь, умение ориентироваться в нормативных актах, боевые навыки, топография, ориентирование и медицина.
На уровне коллективной подготовки будут приобретаться навыки полевого боя по следующим специальностям: связист радиостанции, гранатометчик, пулеметчик, помощник пулеметчика, а также по специальности, связанной с оказанием расширенной первой медицинской помощи.
Обучение будет проходить очно в аудитории, в полевых условиях в виде лекций и практических занятий, включая теоретические и практические зачеты.
Резервисты будут обеспечены жилой площадью в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также обмундированием, необходимым снаряжением и солдатским пропитанием, либо деньгами на него в размере 9,96 евро.
За каждый день военной подготовки резервистам будет выплачиваться компенсация, начиная с 29,75 евро в день.
Кому и как подать заявку?
Заявку на обучение можно подать в электронном виде, до 17 июля заполнив форму, доступную на сайте Национальных вооруженных сил www.mil.lv в разделе "Военная подготовка резервистов".
На обучение приглашаются все граждане Латвии в возрасте от 18 до 50 лет.
Особо приглашаются молодые люди старше 18 лет, выпускники средних школ, студенты и все, кто хочет провести летние каникулы со смыслом, с целью познакомиться с военной средой и, возможно, после прохождения обучения сделать выбор в пользу карьеры на профессиональной службе или службе в Земессардзе.
Подать заявку также приглашаются граждане Латвии, которые в предыдущие годы работали в Яунсардзе или прошли программу обучения национальной обороне, но не стали солдатами запаса.
Приглашаются и военнослужащие, уволенные с профессиональной службы или земессарги после прекращения их контракта о службе в Земессардзе и не прошедшие базовый курс подготовки на уровне индивидуального обучения, а также гражданский персонал, работающий в сфере обороны.
Результат
В случае национальной угрозы необходимо будет задействовать самые разные профессии, включая врачей, водителей, поваров, механиков и других, и представители каждой профессии будут играть свою роль, поэтому к обучению приглашаются представители самых разных профессий.
Во время военной подготовки резервисты будут находиться на действительной службе, у них будет статус военнослужащего, а время обучения будет засчитываться в их стаж.
Участники, успешно завершившие курс обучения, примут солдатскую присягу, получат удостоверение солдата запаса и мобилизационный приказ и будут зачислены в запас вооруженных сил в качестве солдат резерва.
P.S. Из-за угроз в ближайшие годы оборонному ведомству дополнительно потребуется 350 млн евро
В связи с ростом угроз национальной безопасности на нужды Министерства обороны в ближайшие годы дополнительно потребуется около 350 миллионов евро, заявил Латвийскому радио в среду, 26 января, министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
По его словам, в Минобороны уже составлены планы, которые министр планирует обсудить с представителями Сейма и правительства.
"Мы понимаем, что вызовы, которые мы сейчас видим, особенно со стороны России, не исчезнут в одночасье. И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил", - сказал Пабрикс.
Аналогичные обсуждения проходят в Литве. "Я думаю, что мы не должны больше медлить и ждать. В вооруженных силах Латвии, в сфере обороны, наши планы основаны на долгосрочной перспективе развития примерно на 12 лет, и, видя развитие ситуации, нет времени ждать 12 лет", - сказал он.
Он считает, что Латвия должна стремиться к тому, чтобы в ближайшие три года оборонный бюджет составлял около 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Тогда работу, запланированную через семь-десять лет, можно будет сделать за два-три года.
Как сообщалось, из-за роста угроз национальной безопасности Минобороны хочет дополнительного увеличения бюджета на ближайшие три года.
Бюджет оборонной отрасли на 2022 год составляет не менее 2% от ВВП, или 758,35 млн евро. Увеличение составляет около 49 млн евро по сравнению с 2020 годом.