Армия приглашает пройти курс военной подготовки. Будут платить по 30 евро в сутки

На уровне коллективной подготовки будут приобретаться навыки полевого боя по следующим специальностям: связист радиостанции, гранатометчик, пулеметчик, помощник пулеметчика, а также по специальности, связанной с оказанием расширенной первой медицинской помощи.

Обучение будет проходить очно в аудитории, в полевых условиях в виде лекций и практических занятий, включая теоретические и практические зачеты.

Резервисты будут обеспечены жилой площадью в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также обмундированием, необходимым снаряжением и солдатским пропитанием, либо деньгами на него в размере 9,96 евро.

За каждый день военной подготовки резервистам будет выплачиваться компенсация, начиная с 29,75 евро в день.

Кому и как подать заявку?

Заявку на обучение можно подать в электронном виде, до 17 июля заполнив форму, доступную на сайте Национальных вооруженных сил www.mil.lv в разделе "Военная подготовка резервистов".

На обучение приглашаются все граждане Латвии в возрасте от 18 до 50 лет.

Особо приглашаются молодые люди старше 18 лет, выпускники средних школ, студенты и все, кто хочет провести летние каникулы со смыслом, с целью познакомиться с военной средой и, возможно, после прохождения обучения сделать выбор в пользу карьеры на профессиональной службе или службе в Земессардзе.

Подать заявку также приглашаются граждане Латвии, которые в предыдущие годы работали в Яунсардзе или прошли программу обучения национальной обороне, но не стали солдатами запаса.

Приглашаются и военнослужащие, уволенные с профессиональной службы или земессарги после прекращения их контракта о службе в Земессардзе и не прошедшие базовый курс подготовки на уровне индивидуального обучения, а также гражданский персонал, работающий в сфере обороны.

Результат

В случае национальной угрозы необходимо будет задействовать самые разные профессии, включая врачей, водителей, поваров, механиков и других, и представители каждой профессии будут играть свою роль, поэтому к обучению приглашаются представители самых разных профессий.

Во время военной подготовки резервисты будут находиться на действительной службе, у них будет статус военнослужащего, а время обучения будет засчитываться в их стаж.

Участники, успешно завершившие курс обучения, примут солдатскую присягу, получат удостоверение солдата запаса и мобилизационный приказ и будут зачислены в запас вооруженных сил в качестве солдат резерва.

P.S. Из-за угроз в ближайшие годы оборонному ведомству дополнительно потребуется 350 млн евро

В связи с ростом угроз национальной безопасности на нужды Министерства обороны в ближайшие годы дополнительно потребуется около 350 миллионов евро, заявил Латвийскому радио в среду, 26 января, министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Артис Пабрикс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По его словам, в Минобороны уже составлены планы, которые министр планирует обсудить с представителями Сейма и правительства.

"Мы понимаем, что вызовы, которые мы сейчас видим, особенно со стороны России, не исчезнут в одночасье. И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил", - сказал Пабрикс.

Аналогичные обсуждения проходят в Литве. "Я думаю, что мы не должны больше медлить и ждать. В вооруженных силах Латвии, в сфере обороны, наши планы основаны на долгосрочной перспективе развития примерно на 12 лет, и, видя развитие ситуации, нет времени ждать 12 лет", - сказал он.

Он считает, что Латвия должна стремиться к тому, чтобы в ближайшие три года оборонный бюджет составлял около 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Тогда работу, запланированную через семь-десять лет, можно будет сделать за два-три года.

Как сообщалось, из-за роста угроз национальной безопасности Минобороны хочет дополнительного увеличения бюджета на ближайшие три года.