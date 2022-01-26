Ср, 26.01.2022
С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Проблемы после вакцинации: действия врачей вызывают вопросы

Врачи. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Людей, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем после первичной вакцинации от Covid-19, семейные врачи направляют в Клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня или в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, чтобы консилиум принял решение о возможности их бустерной вакцинации, пишет Latvijas Avīze.

Однако решение принимается за закрытыми дверями, без приглашения самих пациентов даже с очень серьезными проблемами со здоровьем. И решение не сообщается самому пациенту, не говоря уже о его разъяснении. Оно размещается на сайте www.covid19sertifikats.lv, и человек, увидев его, недоумевает, почему врачи не задали ему никаких вопросов.

Улдис Митенбергс, глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии, говорит: "Главная задача консилиума медиков - оценить, что лучше для конкретного человека. Если решено, что бустерная вакцинация все же необходима, следовало бы разъяснить это решение лицу, которого оно касается.

Всемирная организация здравоохранения разработала этические принципы, и позиция совершенно ясна: ВОЗ рекомендует делать все возможное для просвещения и убеждения людей в необходимости вакцинации".


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