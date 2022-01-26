Проблемы после вакцинации: действия врачей вызывают вопросы

Однако решение принимается за закрытыми дверями, без приглашения самих пациентов даже с очень серьезными проблемами со здоровьем. И решение не сообщается самому пациенту, не говоря уже о его разъяснении. Оно размещается на сайте www.covid19sertifikats.lv, и человек, увидев его, недоумевает, почему врачи не задали ему никаких вопросов.