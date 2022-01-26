Swedbank: молодые люди все чаще становятся "денежными мулами"

В банке отмечают, что, отзываясь на предложения легкой прибыли, все больше молодых людей попадают в когти мошенников и становятся "денежными мулами",

таким образом помогая мошенникам легализовать и переместить незаконно добытые средства.

"Денежный мул" - это человек, который электронно или с помощью наличных передает деньги от одного человека другому, получая за это комиссию. Соглашаясь перечислить чужие деньги со своего банковского счета, человек нарушает закон.

Это грозит лишением свободы, денежным штрафом или принудительными работами.

Кроме того, в банке отмечают, что наряду с судимостью и попаданием в поле зрения полиции исполнение функции "денежного мула" может принести с собой и другие последствия, например, банк может закрыть счет без возможности открыть новый. В свою очередь, отсутствие счета может повлиять на возможности карьеры, так как работодатель не сможет перечислить зарплату на банковский счет в Латвии, также отсутствие счета может создать трудности по получению различных пособий.

"Борьба с незаконно полученными средствами является одним из приоритетов Государственной полиции, и на это выделяются большие ресурсы.

В последнее время мы видим, что молодые люди в Латвии хотят легко зарабатывать и участвуют в международных мошеннических схемах,

став курьерами в передаче преступных денег, и иногда даже не осознают тяжких уголовно-правовых и иных последствий такого рода легкого получения прибыли", - заявил заместитель начальника управления по предотвращению экономических преступлений Госполиции Дмитрий Хоменко.

В то же время руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс отмечает, что одним из важнейших краеугольных камней финансовой грамотности является не только способность дальнозорко и умно планировать доходы и расходы, но и критически оценивать возможности, как пополнить доходы.