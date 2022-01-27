Эстония: лихулаский стрелок приговорен к пожизненному заключению
Таллиннский окружной суд в среду приговорил к пожизненному заключению Микка Таррасте, который в июне 2020 года стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них.
Таллиннский окружной суд в среду приговорил к пожизненному заключению Микка Таррасте, который в июне 2020 года стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них.
Окружной суд удовлетворил жалобу ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон и приговорил 33-летнего Таррасте к самой суровой из доступных мер наказания.
"Прокуратура крайне удовлетворена тем, что суд согласился с нашими аргументами и приговорил Микка Таррасте к такому наказанию, на котором настаивала прокуратура — к пожизненному лишению свободы. Инкриминируемые Микку Таррасте деяния настолько тяжки, что, по оценке прокуратуры, единственным способом наказать его является вынесение высшей меры наказания", - отметил прокурор.
Судья уездного суда Рубо Кикерпилль отметил тогда, что убийство при отягчающих обстоятельствах всегда является крайне тяжким преступлением, но статья об убийстве при отягчающих обстоятельствах предусматривает в качестве минимальной меры пресечения восьмилетний тюремный срок, а в качестве максимальной 20-летний или пожизненный срок.
Кикерпилль отметил, что Таррасте в ходе одного преступления убил двух человек, но ранее не привлекался к ответственности за тяжкие преступления и у него нет действующих судимостей.
"При вынесении наказания суд счел важным фактором смягчающее обстоятельство — чистосердечное раскаяние, которое Микк Таррасте выразил в переданном СМИ и включенном защитником в судебное дело письме. На суде Микк Таррасте принес извинения пострадавшим и выразил чистосердечное раскаяние в совершенном", - сказал судья.
"С учетом того, что Микк Таррасте ранее не совершал тяжких преступлений и сожалеет о совершенном, суд приговорил его к максимальному срочному, то есть 20-летнему тюремному заключению с 5-летним дополнительным сроком наказания. 20-летнее заключение — это лишение свободы на продолжительный срок, которое, по оценке суда, может заставить виновного, ранее не отбывавшего тюремный срок, в дальнейшем избегать преступлений", - пояснил Кикерпилль.
Окружной суд счел корректным решение уездного суда, посчитавшего чистосердечное раскаяние подсудимого достаточным для того, чтобы вынести ему более мягкий приговор, однако, в отличие от уездного суда, посчитал, что раскаяние обвиняемого было скорее ожидаемым, учитывая тяжесть произошедшего и его последствий. Сам по себе этот фактор не перевешивает массив обстоятельств, усугубляющих вину Таррасте.
По оценке окружного суда, хотя, учитывая ранее полученные Таррасте образование, его семейную жизнь, трудовую жизнь, участие в общественной жизни, отсутствие наказаний, на момент совершения преступлений он в обычном смысле слова был очень даже социализированным человеком, однако, несмотря на это, он совершил преступление гораздо более тяжкое, чем большинство людей, нуждающихся в помощи при социализации. По этой причине, считает окружной суд, нельзя сказать, будет ли условное его воссоединение с обществом лучше по прошествии 20 лет тюрьмы или если он получит возможность освободиться через 25 лет.
"Поскольку само по себе деяние было неожиданным и сам обвиняемый не способен дать ему объяснения и признает свою вину лишь частично, то невозможно исключить повторение подобной неожиданности в будущем. Таким образом невозможно со всей определенностью предсказать, какое именно наказание лучше способно предотвратить его дальнейшие подобные преступления", - отметил суд.
Подводя итог, окружной суд пришел к выводу, что если человек совершил столь тяжкое преступление, пожизненное наказание за которое является уместным и обоснованным, то нисколько не будет ни невозможным, ни непропорциональным, если такой человек — пусть даже ранее ненаказанный, с высшим образованием и интегрированный в общество — проведет всю свою оставшуюся жизнь в тюрьме.
Вечером 6 июня 2020 года Микк Таррасте убил в Лихула двух человек и ранил четырех.
По данным стороны обвинения, Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения. Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям, в которых было в общей сложности девять человек. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.
"Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе", - пояснила прокурор Гарди Андерсон.
Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю "Жигули". Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина. Обвиняемый продолжал стрелять по прибывшей на место скорой помощи, остановившемуся "Жигули", приехавшим близким и полиции.
"В этом уголовном деле было очень сложно определить круг пострадавших. С человеческой точки зрения, пострадали не только те, кого физически задело пулями. Ими могло задеть кого угодно, находившегося в тех местах. Выживание было делом случая. Именно это имеется в виду в обвинении под "общеопасным способом", - пояснила прокурор.
По оценке прокуратуры убийство двух человек, ранение четырех человек и подвержение неопределенного количества людей опасности были умышленными. "Благодаря своей подготовке в плане оружия и медицины он хорошо знал, к каким последствиям приводит стрельба в людей", - сказала прокурор Андерсон.
После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.
Использованное Микком Таррасте огнестрельное оружие было зарегистрированным, в то же время, при обыске дома и на даче у обвиняемого нашли незаконно хранившиеся боеприпасы, поэтому ему было предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами.