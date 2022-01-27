Чт, 27.01.2022
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Эстония: лихулаский стрелок приговорен к пожизненному заключению

Микка Таррасте ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Таллиннский окружной суд в среду приговорил к пожизненному заключению Микка Таррасте, который в июне 2020 года стрелял в людей в Лихула, убил двоих и ранил четырех из них.

Окружной суд удовлетворил жалобу ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон и приговорил 33-летнего Таррасте к самой суровой из доступных мер наказания.

"Прокуратура крайне удовлетворена тем, что суд согласился с нашими аргументами и приговорил Микка Таррасте к такому наказанию, на котором настаивала прокуратура — к пожизненному лишению свободы. Инкриминируемые Микку Таррасте деяния настолько тяжки, что, по оценке прокуратуры, единственным способом наказать его является вынесение высшей меры наказания", - отметил прокурор.

Прошлой весной Пярнуский уездный суд приговорил Таррасте к 20 годам тюрьмы, это решение оспорили наряду с прокурором также все пострадавшие и присяжный адвокат одного из пострадавших Антс Ныммик, по оценке которых этот приговор был слишком мягким.

Судья уездного суда Рубо Кикерпилль отметил тогда, что убийство при отягчающих обстоятельствах всегда является крайне тяжким преступлением, но статья об убийстве при отягчающих обстоятельствах предусматривает в качестве минимальной меры пресечения восьмилетний тюремный срок, а в качестве максимальной 20-летний или пожизненный срок.

Кикерпилль отметил, что Таррасте в ходе одного преступления убил двух человек, но ранее не привлекался к ответственности за тяжкие преступления и у него нет действующих судимостей.

"При вынесении наказания суд счел важным фактором смягчающее обстоятельство — чистосердечное раскаяние, которое Микк Таррасте выразил в переданном СМИ и включенном защитником в судебное дело письме. На суде Микк Таррасте принес извинения пострадавшим и выразил чистосердечное раскаяние в совершенном", - сказал судья.

"С учетом того, что Микк Таррасте ранее не совершал тяжких преступлений и сожалеет о совершенном, суд приговорил его к максимальному срочному, то есть 20-летнему тюремному заключению с 5-летним дополнительным сроком наказания. 20-летнее заключение — это лишение свободы на продолжительный срок, которое, по оценке суда, может заставить виновного, ранее не отбывавшего тюремный срок, в дальнейшем избегать преступлений", - пояснил Кикерпилль.

Окружной суд счел корректным решение уездного суда, посчитавшего чистосердечное раскаяние подсудимого достаточным для того, чтобы вынести ему более мягкий приговор, однако, в отличие от уездного суда, посчитал, что раскаяние обвиняемого было скорее ожидаемым, учитывая тяжесть произошедшего и его последствий. Сам по себе этот фактор не перевешивает массив обстоятельств, усугубляющих вину Таррасте.

По оценке окружного суда, хотя, учитывая ранее полученные Таррасте образование, его семейную жизнь, трудовую жизнь, участие в общественной жизни, отсутствие наказаний, на момент совершения преступлений он в обычном смысле слова был очень даже социализированным человеком, однако, несмотря на это, он совершил преступление гораздо более тяжкое, чем большинство людей, нуждающихся в помощи при социализации. По этой причине, считает окружной суд, нельзя сказать, будет ли условное его воссоединение с обществом лучше по прошествии 20 лет тюрьмы или если он получит возможность освободиться через 25 лет.

Таким образом, считает суд, не было связанных с Таррасте обстоятельств, которые однозначно говорили бы в пользу именно 20-летнего лишения свободы и против пожизненного.

"Поскольку само по себе деяние было неожиданным и сам обвиняемый не способен дать ему объяснения и признает свою вину лишь частично, то невозможно исключить повторение подобной неожиданности в будущем. Таким образом невозможно со всей определенностью предсказать, какое именно наказание лучше способно предотвратить его дальнейшие подобные преступления", - отметил суд.

Подводя итог, окружной суд пришел к выводу, что если человек совершил столь тяжкое преступление, пожизненное наказание за которое является уместным и обоснованным, то нисколько не будет ни невозможным, ни непропорциональным, если такой человек — пусть даже ранее ненаказанный, с высшим образованием и интегрированный в общество — проведет всю свою оставшуюся жизнь в тюрьме.

Вечером 6 июня 2020 года Микк Таррасте убил в Лихула двух человек и ранил четырех.

По данным стороны обвинения, Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, в нарушение Закона об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения. Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям, в которых было в общей сложности девять человек. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

"Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе", - пояснила прокурор Гарди Андерсон.

Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю "Жигули". Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина. Обвиняемый продолжал стрелять по прибывшей на место скорой помощи, остановившемуся "Жигули", приехавшим близким и полиции.

Затем он пешком прошел около четырех километров по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским и задел выстрелом шлем одного из них.

"В этом уголовном деле было очень сложно определить круг пострадавших. С человеческой точки зрения, пострадали не только те, кого физически задело пулями. Ими могло задеть кого угодно, находившегося в тех местах. Выживание было делом случая. Именно это имеется в виду в обвинении под "общеопасным способом", - пояснила прокурор.

По оценке прокуратуры убийство двух человек, ранение четырех человек и подвержение неопределенного количества людей опасности были умышленными. "Благодаря своей подготовке в плане оружия и медицины он хорошо знал, к каким последствиям приводит стрельба в людей", - сказала прокурор Андерсон.

После задержания у обвиняемого выявили опьянение, вызванное потреблением алкоголя и транквилизаторов, но, по оценке прокуратуры, опьянение не мешало ему осознавать последствия его действий.

Использованное Микком Таррасте огнестрельное оружие было зарегистрированным, в то же время, при обыске дома и на даче у обвиняемого нашли незаконно хранившиеся боеприпасы, поэтому ему было предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами.


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