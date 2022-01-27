Эстония: лихулаский стрелок приговорен к пожизненному заключению

"При вынесении наказания суд счел важным фактором смягчающее обстоятельство — чистосердечное раскаяние, которое Микк Таррасте выразил в переданном СМИ и включенном защитником в судебное дело письме. На суде Микк Таррасте принес извинения пострадавшим и выразил чистосердечное раскаяние в совершенном", - сказал судья.

"С учетом того, что Микк Таррасте ранее не совершал тяжких преступлений и сожалеет о совершенном, суд приговорил его к максимальному срочному, то есть 20-летнему тюремному заключению с 5-летним дополнительным сроком наказания. 20-летнее заключение — это лишение свободы на продолжительный срок, которое, по оценке суда, может заставить виновного, ранее не отбывавшего тюремный срок, в дальнейшем избегать преступлений", - пояснил Кикерпилль.

Окружной суд счел корректным решение уездного суда, посчитавшего чистосердечное раскаяние подсудимого достаточным для того, чтобы вынести ему более мягкий приговор, однако, в отличие от уездного суда, посчитал, что раскаяние обвиняемого было скорее ожидаемым, учитывая тяжесть произошедшего и его последствий. Сам по себе этот фактор не перевешивает массив обстоятельств, усугубляющих вину Таррасте.

По оценке окружного суда, хотя, учитывая ранее полученные Таррасте образование, его семейную жизнь, трудовую жизнь, участие в общественной жизни, отсутствие наказаний, на момент совершения преступлений он в обычном смысле слова был очень даже социализированным человеком, однако, несмотря на это, он совершил преступление гораздо более тяжкое, чем большинство людей, нуждающихся в помощи при социализации. По этой причине, считает окружной суд, нельзя сказать, будет ли условное его воссоединение с обществом лучше по прошествии 20 лет тюрьмы или если он получит возможность освободиться через 25 лет.

Таким образом, считает суд, не было связанных с Таррасте обстоятельств, которые однозначно говорили бы в пользу именно 20-летнего лишения свободы и против пожизненного.

"Поскольку само по себе деяние было неожиданным и сам обвиняемый не способен дать ему объяснения и признает свою вину лишь частично, то невозможно исключить повторение подобной неожиданности в будущем. Таким образом невозможно со всей определенностью предсказать, какое именно наказание лучше способно предотвратить его дальнейшие подобные преступления", - отметил суд.

Подводя итог, окружной суд пришел к выводу, что если человек совершил столь тяжкое преступление, пожизненное наказание за которое является уместным и обоснованным, то нисколько не будет ни невозможным, ни непропорциональным, если такой человек — пусть даже ранее ненаказанный, с высшим образованием и интегрированный в общество — проведет всю свою оставшуюся жизнь в тюрьме.

Вечером 6 июня 2020 года Микк Таррасте убил в Лихула двух человек и ранил четырех.