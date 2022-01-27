Чт, 27.01.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Украине солдат открыл стрельбу по сослуживцам: убиты пять человек

ФОТО: AP/Scanpix

Утром в четверг в Днепре на востоке Украины солдат срочной службы Нацгвардии Украины застрелил пятерых сослуживцев и еще столько же человек ранил, сообщает "Укринформ".

Стрельба произошла на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

"Полиция получила сообщение, что солдат Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате

пять военнослужащих погибли на месте происшествия, еще пять человек получили ранения.

Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места происшествия," - говорится в сообщении украинской полиции.

Стрельба произошла около 3:40 ночи, когда военные получали оружие. В тот момент в оружейной комнате находились чуть больше 20 человек, отмечает "Медуза".

В Днепре ввели полицейскую операцию "Сирена".


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