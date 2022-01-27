В Украине солдат открыл стрельбу по сослуживцам: убиты пять человек

"Полиция получила сообщение, что солдат Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате

пять военнослужащих погибли на месте происшествия, еще пять человек получили ранения.

Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места происшествия," - говорится в сообщении украинской полиции.

Стрельба произошла около 3:40 ночи, когда военные получали оружие. В тот момент в оружейной комнате находились чуть больше 20 человек, отмечает "Медуза".