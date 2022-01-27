В Украине солдат открыл стрельбу по сослуживцам: убиты пять человек
Утром в четверг в Днепре на востоке Украины солдат срочной службы Нацгвардии Украины застрелил пятерых сослуживцев и еще столько же человек ранил, сообщает "Укринформ".
Утром в четверг в Днепре на востоке Украины солдат срочной службы Нацгвардии Украины застрелил пятерых сослуживцев и еще столько же человек ранил, сообщает "Укринформ".
Стрельба произошла на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".
"Полиция получила сообщение, что солдат Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате
Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места происшествия," - говорится в сообщении украинской полиции.
Стрельба произошла около 3:40 ночи, когда военные получали оружие. В тот момент в оружейной комнате находились чуть больше 20 человек, отмечает "Медуза".
В Днепре ввели полицейскую операцию "Сирена".