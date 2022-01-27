Ринкевич: Новых Мюнхена или Ялты не будет. Нас не предадут, если мы сами себя не предадим

Он отметил, что ситуация с международной безопасностью сейчас опасно хрупкая, а недоверие государств друг к другу и ценностный разрыв стали огромными. По словам министра, на развитие международной ситуации влияет геополитическое соперничество, противостояние демократии и авторитаризма, усиление неравенства и поляризации, эскалация гибридных угроз. В настоящее время в части мира существуют угроза и запугивание.

Наряду с Россией Ринкевич также упомянул нелегитимный режим Беларуси, который продолжает свое гибридное наступление на восточную границу ЕС и НАТО, организуя потоки искусственной миграции.

Он подчеркнул, что романтический период после холодной войны закончился. Сейчас во многих частях мира происходит ренессанс авторитарных режимов. В то же время возобновилась борьба за демократические ценности и верховенство закона. Министр подчеркнул, что Латвия, как и другие страны Балтии, в настоящее время находится в наиболее институционально стабильной ситуации. По мнению Ринкевича, альтернативы членству Латвии в НАТО и ЕС нет, однако безопасность - это процесс, а не пункт назначения, при достижении которого можно расслабиться.

"Исторический опыт Латвии и всего региона тревожит умы и сердца многих людей. Мы часто слышим вопросы - не предадут ли нас, не станут ли великие державы вновь решать нашу судьбу? Я уверен, что новых Мюнхена или Ялты не будет. Нас не предадут", - сказал министр.

"Нас не предадут, если мы сами себя не предадим. Если будем верны нашей стране и ее ценностям, нашим союзникам и друзьям. Нас не предадут, если мы позаботимся о собственной безопасности", - продолжил министр.

Поэтому, по его мнению, для Латвии особенно важно находиться в сообществе демократических государств, взращивать и лелеять фундаментальные ценности и отказываться от разделения мира и Европы на сферы влияния. Министр подчеркнул, что нейтралитет или нерешительность в настоящее время невозможны.

Он обратил внимание на то, что в феврале у западных и южных границ Балтии пройдут совместные учения вооруженных сил России и Беларуси. Риторика и действия режимов России и Беларуси враждебны, в том числе сосредоточение значительных вооруженных сил у границ Украины. Происходят кибератаки как на соседние страны, так и на членов ЕС и НАТО. Это только усугубляет ситуацию с безопасностью в регионе.

Ринкевич заверил, что в случае вторжения в Украину Латвия решительно поддержит немедленное применение новых санкций против России.

Министр поблагодарил Канаду, Албанию, Исландию, Чехию, Италию, Черногорию, Польшу, Словакию, Словению и Испанию, которые в настоящее время вносят значительный вклад в обеспечение безопасности Латвии и региона в целом.