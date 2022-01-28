Ты во сне, но не спишь: о феномене сонного паралича

Согласно публикации Международного журнала прикладных и фундаментальных медицинских исследований, сонный паралич — это феномен, который заставляет человека проснуться во время фазы быстрого сна и не дает ему пошевелиться и заговорить. Данное явление также часто сопровождается галлюцинациями, ощущением присутствия кого-то, чувством удушья или давления в груди. Исследователи этого феномена объясняют такие симптомы особенностями фазы быстрого сна – переживание ярких снов, снижение активности дыхательных мышц, состояние повышенной бдительности. Сонный паралич может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

Исследователи из Центра сна и когнитивных способностей говорят, что причины сонного паралича неизвестны, однако установлены потенциальные факторы, такие как употребление психоактивных веществ, стресс, генетическое наследство, физические заболевания и нерегулярный сон.

В 2013 году исследование этого явления обнаружило, что распространенность СП среди населения в целом составляет около 8%; 28% - у студентов и 32% - у психиатрических пациентов.

Опыт сонного паралича у латвийцев

"Со мной это было всего один раз, но это было очень жутко. Я проснулся и не мог двинуться. Рядом прошла подруга, но я даже не мог ее позвать. Как только я пытался это сделать, появлялось ощущение, как будто кто-то давит мне на грудь. Еще мне казалось, что кто-то стоит в углу", - так описывает свой первый и единственный сонный паралич 22-летний Денис (имя изменено). Юноша рассказывает, что такое случалось по крайней мере у двух его знакомых, и они были так же сильно встревожены.

В отличии от Дениса девушка Анна (имя изменено) испытала сонный паралич несколько раз за жизнь. Она рассказывает о самом впечатлившем ее периоде:

"Мне казалось, что передо мной стоит длинная темная тень, которая начала понемногу ко мне подходить. Я пыталась двигаться и кричать, а дальше эта фигура начала меня избивать. В результате я проснулась, упав с кровати. Мне казалось, что адреналин зашкаливал", - вспоминает Анна.

Однако девушка не имеет беспокойств по этому поводу и даже видит преимущества в этом явлении:

"Это такие эмоции! Тебя как будто бы убили, но ты ожил. После этого ты переосмысливаешь жизнь. Тем более помимо СП, во сне существуют вещи, которые намного страшнее".

По словам Анны, ее друзья так же сталкивались с сонным параличом, который их тоже не тревожит.

Способы борьбы с сонным параличом

Врач психиатр, специализирующийся на лечении бессонницы, Наталья Берзиня поясняет, что с проблемами, вызванными сонным параличом, к ней обращаются довольно редко. Чаще всего это люди до 40 лет, вспоминающие о периодах СП, происходивших в детстве. По словам психиатра, с возрастом сонный паралич происходит реже.

"Лечения от этого еще не существует. Все, что можно делать это стараться улучшать обстановку, в которой человек спит, и бороться со стрессом, который влияет на качество сна", - объясняет психиатр.