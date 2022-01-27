Самоубийства и аресты: коррупционный скандал на предприятии дочери Назарбаева

Как сообщают казахстанские СМИ, 25 января покончил с собой управляющий директор "Оператор РОП" Руслан Шамшиев. В связи с инцидентом полицией Нурсултана возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Полиция пока не предоставляет дополнительной информации.

Между тем, 26 января Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана сообщило об аресте главы "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева по обвинению в коррупции. По такому же делу задержан заместитель министра экологии страны Ахметжан Примкулов, сообщает Tengrinews.kz. Оба задержанных пытались покинуть страну.

До недавнего времени компания "Оператор РОП" была связана с Алией Назарбаевой.

После протестов в Казахстане в начале января действующий президент Касым Жомарт Токаев предложил передать функции "Оператор РОП" государству.