Чт, 27.01.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Самоубийства и аресты: коррупционный скандал на предприятии дочери Назарбаева

Nursultans Nazarbajevs ФОТО: AP/Scanpix

В Казахстане в центре скандала оказалась мусороперерабатывающая компания "Оператор РОП", которую, как заявляют казахстанские СМИ, контролирует Алия, младшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает "Медуза".

Как сообщают казахстанские СМИ, 25 января покончил с собой управляющий директор "Оператор РОП" Руслан Шамшиев. В связи с инцидентом полицией Нурсултана возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Полиция пока не предоставляет дополнительной информации.

Между тем, 26 января Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана сообщило об аресте главы "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева по обвинению в коррупции. По такому же делу задержан заместитель министра экологии страны Ахметжан Примкулов, сообщает Tengrinews.kz. Оба задержанных пытались покинуть страну.

До недавнего времени компания "Оператор РОП" была связана с Алией Назарбаевой.

После протестов в Казахстане в начале января действующий президент Касым Жомарт Токаев предложил передать функции "Оператор РОП" государству.

19 января правительство объявило, что отходы будут перерабатываться государственной компанией "Жасил Даму", а активы "Оператор РОП" перейдут в государственную собственность.


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