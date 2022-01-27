Кариньшу пришлось извиниться за фразу, что "общество не может вечно содержать бизнес"

Отвечая на выдвинутые в его адрес претензии из-за высказывания о том, "общество не может вечно содержать бизнес", премьер-министр сказал, что в данном случае его могли неправильно понять.

"Я приношу извинения, если кто-то что-то неправильно понял или я, возможно, не так выразился",

- сказал Кариньш.

В среду, 26 января, Кариньш заявил в передаче Rīta Panorāma на LTV, что общество не может содержать бизнес вечно, особенно если он не очень востребован.

Он рассказал, что происходит изменение спроса, изменение общественного поведения, и через два года пандемии Covid-19 люди стали потреблять немного по-другому. В то же время Кариньш напомнил, что государство помогает предприятиям, которые не могут работать из-за антиковидных ограничений.

"Но отрасли, которые открыты, которым разрешено работать, должны смотреть на то, как можно изменить свою бизнес-модель, потому что мы как общество не сможем вечно поддерживать предпринимателей за счет наших налогов", - призвал политик.

Он также напомнил, что обычно бывает наоборот, и как раз предприниматели помогают содержать систему здравоохранения, образования и другие сферы, работая и платя налоги.

Позднее президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис призвал Кариньша публично извиниться перед латвийскими предпринимателями за заявление о том, что "общество содержит бизнес".