Кариньша призвали извиниться за фразу о том, что "общество содержит бизнес"

Как сообщалось, вчера в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Кариньш сказал, что общество не может содержать бизнес вечно, особенно если он не очень востребован.

"Публичное заявление премьер-министра о том, что общество содержит предпринимателей со своих налогов, совершенно неверно, оскорбительно для предпринимателей и необоснованно разделяет общество.

Учитывая, что деньги для государственного бюджета зарабатывают в основном предприниматели и их команды, я призываю премьера публично извиниться перед всеми предпринимателями за это оскорбительное и лживое заявление", - сказал Ростовскис.

Он напомнил, что деньги в госбюджете не появляются ниоткуда - деньги поступают от бизнеса, больше всего - от компаний, занимающихся экспортом.

"Компании-экспортеры, продавая свои товары и услуги за пределами Латвии, привлекают деньги в наш государственный бюджет извне. Предприниматели, работающие на внутреннем рынке, также создают рабочие места, товары, услуги и, следовательно, деньги.

Деньги возникают в результате рыночных отношений - если нет предпринимателей и нет бизнеса, не образуется денег, которые можно перераспределять, закладывать в госбюджет и выполнять госфункции", - подчеркнул президент LTRK.

Ростовскис отмечает, что компании, выполняющие госзаказы и участвующие в использовании государственного бюджета, также могут делать это только потому, что есть деньги, которые генерируются экспортирующими и активными на рынке предпринимателями. Все финансовые средства, которые идут в министерства, больницы, школы и другие государственные учреждения, создаются предпринимателями, и государственный сектор сам по себе не генерирует деньги.

"Хотя налоги с работников публичного сектора также взимаются, по сути, это уже находящиеся в обороте средства, и никаких дополнительных денег не образуется", - сказал Ростовскис.

"За два года пандемии государство непропорционально ограничило деятельность предпринимателей, особенно в наиболее пострадавших отраслях, таких как туризм и гостеприимство. Государство сначала запрещает им работать, а затем заявляет, что не хочет содержать предприятия", - говорит президент LTRK. Организация уже давно призывает правительство разрешить предпринимателям работать, заботясь о том, чтобы вирус не проник в их предприятия.

Однако до сих пор некоторые ограничения были, по мнению президента LTRK, необоснованными и несоразмерными.