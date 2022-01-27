20 евро - пенсионерам, 50 - детям: Сейм поддерживает новые меры поддержки

Он направлен на предоставление 250 миллионов евро в поддержку граждан и предприятий, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители.

Согласно предыдущему решению правительства, законопроект предусматривает выплату 50 евро в месяц детям и студентам в возрасте до 24 лет сроком на четыре месяца - с января по апрель. По оценкам, эта часть помощи будет стоить около 80 миллионов евро, и ею воспользуются около 398 000 человек.

Пенсионерам и получателям льгот с января по апрель планируется выплачивать пособие в размере 20 евро в месяц. Ориентировочная стоимость выплат - около 44 миллионов евро.

Предполагаемое количество получателей указанной поддержки составляет около 553 000 человек, и ее получат пенсионеры, получатели государственных пособий по социальному обеспечению, получатели страховых пособий и пособий по случаю потери кормильца, получатели пособия по уходу за ребенком-инвалидом, пособий по инвалидности, которым необходим уход и пр.

Увеличенное государственное жилищное пособие для малообеспеченных домохозяйств также в течение года будет софинансироваться. Для этого потребуется дополнительно семь миллионов евро.

Законопроектом также предусмотрено, что до апреля плата за услуги электроэнергетической системы и затраты на компонент обязательной закупки будут возмещаться государством. Всего для компенсации услуги потребуется около 64 млн евро, а снижение платы OIK ориентировочно обойдется примерно в 21 млн.

Также в первые четыре месяца года планируется компенсировать удорожание услуг централизованного теплоснабжения в крайних случаях. Компенсация будет применяться, если для потребителей домохозяйства установлена ​​максимально допустимая цена на тепло в размере 68 евро за мегаватт-час. В таких случаях разница между максимально допустимой ценой и фактическим тарифом будет покрываться за счет средств госбюджета.

Планируется, что отдельным домохозяйствам, а также пользователям, газифицируемым объектом которых является многоквартирный дом и природный газ там потребляют владельцы или арендаторы квартир, у которых общее потребление составляет от 221 до 5269 кВтч, компенсируют резкое повышение цен на природный газ.

Государство компенсирует цену на природный газ свыше 0,034 евро за кВтч без учета налога на добавленную стоимость (PVN). Поддержка охватит в общей сложности около 65 000 домохозяйств и будет предоставляться на период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Ориентировочная стоимость реализации этого инструмента поддержки составит около 27 миллионов евро.

В контексте соответствующей льготы законом будет установлено, что размер снижения платы не может превышать 0,03045 евро за кВтч без PVN, если потребление природного газа составляет от 221 кВтч в месяц до 5269, или 0,02279 евро за кВтч без PVN если потребление на газифицируемом объекте превысит 5269 кВтч в месяц.