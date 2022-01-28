Пт, 28.01.2022
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Роман Бегун, каскадер из Латвии

Седокова и Тимма переехали в особняк стоимостью 46 000 евро в месяц
Видео, фото

39-летняя популярная певица Анна Седокова сообщила, что перебралась жить в США. 

Звезда похвасталась в соцсетях роскошным домом, который они с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, арендовали в Майами.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Ранее пара с детьми жила в отеле, но после решила переехать в дом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном, зоной для барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами.

В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. По информации издания "Комсомольская правда", особняк рассчитан на 12 гостей.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Седокова призналась, что аренда дома обошлась им весьма недешево. Но она была готова на это ради комфорта: "Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему "нет". Но я всегда находила свое "да".

Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки в Киеве. Там прошло ее детство. 

ФОТО: instagram.com/annasedokova

"Комсомольская правда" указывает, что аренда такого особняка обходится в 135 тысяч рублей (1,5 тысячи евро) в сутки. Это около 4 миллионов рублей в месяц (примерно 46 тысяч евро). 

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Напомним, что 29-летний баскетболист Янис Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба "Химки", за который он раньше играл, были финансовые проблемы). Сейчас спортсмен без работы и ожидает нового контракта.

Галерея: Сторис Анны Седоковой


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