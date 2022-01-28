Седокова и Тимма переехали в особняк стоимостью 46 000 евро в месяц

Седокова и Тимма переехали в особняк стоимостью 46 000 евро в месяцВидео, фото
39-летняя популярная певица Анна Седокова сообщила, что перебралась жить в США.
39-летняя популярная певица Анна Седокова сообщила, что перебралась жить в США.
Ранее пара с детьми жила в отеле, но после решила переехать в дом. Супруги сняли роскошный особняк с бассейном, зоной для барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами.
Седокова призналась, что аренда дома обошлась им весьма недешево. Но она была готова на это ради комфорта: "Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему "нет". Но я всегда находила свое "да".
Для сравнения певица показала фото советской панельной многоэтажки в Киеве. Там прошло ее детство.
Напомним, что 29-летний баскетболист Янис Тимма почти год жил без зарплаты (у клуба "Химки", за который он раньше играл, были финансовые проблемы). Сейчас спортсмен без работы и ожидает нового контракта.
Галерея: Сторис Анны Седоковой