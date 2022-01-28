К воздушной полиции НАТО в странах Балтии присоединится Дания

Поляки и бельгийцы с восемью истребителями "F-16" патрулируют небо стран Балтии с декабря прошлого года.

Решение прислать в Литву подкрепление для миссии воздушной полиции союзники по НАТО приняли в связи с эскалацией напряженности возле украинской границы и с учетом необходимости повысить безопасность восточных союзников по НАТО - Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.

Представители ВВС Дании будут участвовать в патрулировании в балтийских государствах в девятый раз. В нынешнем контингенте - около 80 военнослужащих: летчики, техники, медицинский персонал, специалисты по коммуникации и др.

Ранее, в среду, миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии усилили истребители "F-15" ВВС США, прилетевшие на авиабазу в Эстонии.