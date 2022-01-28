"У мамы в квартире всего 9 градусов!" Жильцы многоэтажки в Болдерае остались без отопления

Галина из Риги сообщила, что жалобы на отсутствие отопления переданы в Siltumsserviss Rīga. Компания направила рабочих, но решение проблемы основательно затянулось.

В квартире у мамы Галины столбик термометра не превышает +9 градусов. По нормативам в квартире должно быть не холоднее +16.

Во время визита телепередачи улицу также осматривали технические специалисты Rīgas Siltums. Начальник бригады приносит извинения жильцам и подчеркивает, что отопительный узел, за который отвечает предприятие, в рабочем состоянии, и все претензии следует предъявлять Siltumsserviss Rīga.

Многоэтажный дом обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks. Решить проблему было поручено круглосуточной команде аварийно-спасательных служб SIA Adapteris, которая, увидев съемочную команду, пыталась избежать телекамер.

Жителей же беспокоит не только восстановление отопления, но и стоимость ремонта.