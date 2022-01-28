Пт, 28.01.2022
Хочу отказаться от такого пособия. Если самоуправление настолько бедное, я не буду брать с них последнее пенсионерка, получившая пособие в 94 цента
пенсионерка, получившая пособие в 94 цента

"У мамы в квартире всего 9 градусов!" Жильцы многоэтажки в Болдерае остались без отопления

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Жители улицы Лиелупес в Болдерае рассказывают, что уже почти неделю живут без отопления, сообщает передача Bez Tabu. Во многих квартирах температура воздуха значительно ниже требуемого законом минимума.

Галина из Риги сообщила, что жалобы на отсутствие отопления переданы в Siltumsserviss Rīga. Компания направила рабочих, но решение проблемы основательно затянулось.

В квартире у мамы Галины столбик термометра не превышает +9 градусов. По нормативам в квартире должно быть не холоднее +16.

Во время визита телепередачи улицу также осматривали технические специалисты Rīgas Siltums. Начальник бригады приносит извинения жильцам и подчеркивает, что отопительный узел, за который отвечает предприятие, в рабочем состоянии, и все претензии следует предъявлять Siltumsserviss Rīga.

Многоэтажный дом обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks. Решить проблему было поручено круглосуточной команде аварийно-спасательных служб SIA Adapteris, которая, увидев съемочную команду, пыталась избежать телекамер.

Жителей же беспокоит не только восстановление отопления, но и стоимость ремонта.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)


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