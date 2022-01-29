Семейный врач: за Covid-19 может последовать волна рака

В кабинете врача есть два помощника, скоро появится третий. И ассистенты, и врач чувствуют выгорание.

Врач наливает первую чашку кофе в своей практике уже в шесть утра. "Когда дверь закрыта, я могу что-то поделать. И в субботу. В противном случае все очень оборвано. Так много информации, электронные письма, Whatsapp, текстовые сообщения, телефон", - говорит врач.

Силиньш также обеспокоен тем, что за пандемией коронавируса последует волна рака.

"В последнее время стремительно растет число пациентов, у которых диагностируют онкологическое заболевание. Мы обсуждали с коллегами, что все больше и больше молодых пациентов - с очень тяжелыми диагнозами", - сказал Силиньш.

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