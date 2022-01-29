В Колумбии обнаружен необычный груз - наполненные кокаином кокосы

Кокосы были спрятаны в 500 тканевых мешках, которые из порта Картахена должны были попасть в Геную на северо-западе Италии.

"В ходе проверки было констатировано, что молоко в тропических фруктах заменено на жидкий кокаин ",

Правоохранительные органы направили кокосы в лабораторию, чтобы установить точное количество кокаина. Ведется расследование того, где кокосовые орехи были загружены и кто должен был их получить в Генуе.