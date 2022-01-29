В Колумбии обнаружен необычный груз - наполненные кокаином кокосы
В колумбийском порту обнаружен груз с 20 тысячами кокосовых орехов, наполненных жидким кокаином. Посылка направлялась в Италию, сообщает портал Vice.
В колумбийском порту обнаружен груз с 20 тысячами кокосовых орехов, наполненных жидким кокаином. Посылка направлялась в Италию, сообщает портал Vice.
Кокосы были спрятаны в 500 тканевых мешках, которые из порта Картахена должны были попасть в Геную на северо-западе Италии.
"В ходе проверки было констатировано, что молоко в тропических фруктах заменено на жидкий кокаин",
говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Колумбии.
El hallazgo se logró gracias a las acciones investigativas realizadas por la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo articulado con la Dirección de Antinarcóticos de la @PoliciaColombia. pic.twitter.com/Vyys0Oiw0H— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 27, 2022
Правоохранительные органы направили кокосы в лабораторию, чтобы установить точное количество кокаина. Ведется расследование того, где кокосовые орехи были загружены и кто должен был их получить в Генуе.
Растворение кокаина в воде - распространенный способ контрабанды наркотика, чтобы скрыть внешний вид вещества.