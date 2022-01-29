Сб, 29.01.2022
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В Колумбии обнаружен необычный груз - наполненные кокаином кокосы

ФОТО: FiscaliaCol/Twitter

В колумбийском порту обнаружен груз с 20 тысячами кокосовых орехов, наполненных жидким кокаином. Посылка направлялась в Италию, сообщает портал Vice.

Кокосы были спрятаны в 500 тканевых мешках, которые из порта Картахена должны были попасть в Геную на северо-западе Италии.

"В ходе проверки было констатировано, что молоко в тропических фруктах заменено на жидкий кокаин",

говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Колумбии.

Правоохранительные органы направили кокосы в лабораторию, чтобы установить точное количество кокаина. Ведется расследование того, где кокосовые орехи были загружены и кто должен был их получить в Генуе.

Растворение кокаина в воде - распространенный способ контрабанды наркотика, чтобы скрыть внешний вид вещества.


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