Метели продолжаются: снег мешает движению по дорогам Латвии

Будет облачно, только в Курземе может выглянуть солнце. Температура воздуха составит +1...-3 градуса.

Порывы северо-западного ветра не превысят 8-13 метров в секунду, на побережье местами - до 16 метров в секунду.

В Риге в понедельник ожидается небольшой снег и метель, северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -1...-2 градуса.

По всей Латвии, особенно в районе Талси, движение из-за снега затруднено

Утром сегодня, 31 января, из-за снега и сильной метели затруднено движение по всей стране, особенно сложная ситуация в окрестностях Талси, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, а заснеженные участки очищают от снега. На дорогах работают 202 единицы снегоуборочной техники.

Сложные условия движения на основных дорогах страны - на Таллиннском (А1), Сигулдском (А2), Валмиерском шоссе (А3), Рижской объездной дороге (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6), Бауском шоссе (А7), Елгавском (A8), Лиепайском (A9), Вентспилсское шоссе (A10), шоссе Екабпилс - Терехова (A12), Резекненском шоссе (A13), Даугавпилсской (A14) и Резекненской (A15) объездных дорогах.

По региональным дорогам движение затруднено по всей стране, но наиболее тяжелая ситуация - в окрестностях Талси.