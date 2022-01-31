Суд оправдал Шкеле и Шлесерса

Это решение еще может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Ранее в ходе дебатов прокурор Монвид Зелчс потребовал приговорить бывшего премьер-министра Андриса Шкеле к трем годам тюремного заключения и конфискации имущества, а бывшего министра связи Айнара Шлесерса к штрафу в размере 65 000 евро.

Прокурор просил суд признать Шкеле виновным в мошенничестве

и отмывании денег, и приговорить его к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 75 000 евро и конфискации имущества без пробационного периода. По мнению прокурора, за мошенничество следует налагать штраф, а за отмывание денег - лишение свободы и конфискацию имущества. Ранее части компаний Шкеле были арестованы.

Чего просил прокурор?

Прокурор также потребовал взыскать с бывшего политика 1 266 355 евро, которые, по мнению прокурора, были добыты преступным способом. Шлесерса просили признать виновным в мошенничестве и приговорить к штрафу в размере 65 000 евро без конфискации имущества и пробационного периода.

Бывшего председателя правления телекоммуникационной компании Tet (тогда Lattelecom) Юриса Гулбиса было предложено оштрафовать на сумму в размере 75 000 евро, бывшего госсекретаря Министерства транспорта Нила Фрейвалдса - 60 000 евро, бывшего председателя правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лауриса Дрипе - 75 000 евро, бывшего члена правления SIA Hannu Digital - 75 000 евро, бывшего коммерческого директора Tet Яниса Лигерса - 60 000 евро, руководителя бизнес-подразделения Тома Абеле - 50 000 евро, а руководителя отдела поддержки бизнеса Тома Мейситиса - 45 000 евро.

Гулбиса, Фрейвалдса, Дриписа, Кавациса, Лигерса, Абеле и Мейситиса прокурор призывал привлечь к ответственности за мошенничество, но без конфискации имущества и пробационного периода.

Прокурор посчитал, что обвиняемые совершили особо тяжкое преступление и что их умысел и уголовное преступление заключались в том, чтобы вовлечь SIA Hannu Digital в Проект цифрового наземного тв и приобретение средств Lattelecom в пользу SIA Hannu Digital и его косвенного кредитора Шкеле, что увеличивало расходы на этот общенациональный проект и причиняло Lattelecom большой материальный ущерб.

Прокурор также указал, что к SIA Hannu Digital должна быть применена мера принуждения - взыскание денег 4000 минимальных месячных заработных плат или двух миллионов евро.

Второе дело о цифровом телевидении

Как сообщалось, обвинения в этом деле были предъявлены в связи с тендером 2008 года на предоставление услуг цифрового наземного телевещания и на основании договоров, заключенных между Tet, Hannu Digital и LVRTC.

По мнению прокуратуры, действия подсудимых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение Hannu Digital в проект и в договорные отношения, в результате чего компания получила финансовые средства Tet в размере нескольких миллионов евро, что неоправданно удорожило проект.

Согласно обвинительному заключению, якобы полученная сумма составляет около трех миллионов евро. Правонарушения, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах. Хотя Tet в уголовном процессе не указан в виде потерпевшей стороны, прокурор указал, что это не изменит сути дела.

Дело о так называемом первом цифровом телевидении в настоящее время находится на рассмотрении в Рижском окружном суде. Это дело касается аферы, раскрытой в 2003 году.