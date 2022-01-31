Пн, 31.01.2022
Мы все живы, без травм не обошлось, но в целом для нашего экипажа всё закончилось относительно благополучно. Представители клуба РФШ - о ДТП с участием автобуса клуба
Представители клуба РФШ - о ДТП с участием автобуса клуба

Со вторника уменьшается число автобусных рейсов Рига - Юрмала

Юрмальское побережье ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Со вторника, 1 февраля, количество автобусных рейсов между Юрмалой и Ригой будет сокращено, а также изменится расписание и схема маршрутов, сообщили LЕТА в Автотранспортной дирекции (ATD).

Учитывая, что количество пассажиров в сообщении между Юрмалой и Ригой в прошлом году по сравнению с 2020 и 2019 годом уменьшилось на 32% и 62% соответственно, а также оценив рентабельность маршрутов, ATD решила сократить количество рейсов на автобусных маршрутах Рига - Слока и Рига - Яункемери. На обоих маршрутах изменится также расписание рейсов.

Отныне все рейсы по маршруту Рига - Слока будут выполняться в Риге по Островному мосту, а в Юрмале - по центральной части города до Дубулты по просп. Дубулту. Далее автобус будет курсировать по просп. Меллужу до станции Слока, минуя район Валтери. Автобусы на маршруте Рига - Слока будут останавливаться на остановке "Станция Дубулты".

На маршруте Рига - Яункемери все рейсы будут выполняться в Риге по Вантовому мосту, а в Юрмале автобус будет курсировать по улице Колкас до кольцевой развязки в Каугури, затем по улице Сколас до Вентспилсского шоссе и через Валтери.

На маршруте Рига - Слока будет 66 рейсов в рабочие дни и 62 рейса по выходным, а по маршруту Рига - Яункемери - 34 рейса каждый день.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back