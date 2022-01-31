Со вторника уменьшается число автобусных рейсов Рига - Юрмала

Учитывая, что количество пассажиров в сообщении между Юрмалой и Ригой в прошлом году по сравнению с 2020 и 2019 годом уменьшилось на 32% и 62% соответственно, а также оценив рентабельность маршрутов, ATD решила сократить количество рейсов на автобусных маршрутах Рига - Слока и Рига - Яункемери. На обоих маршрутах изменится также расписание рейсов.

Отныне все рейсы по маршруту Рига - Слока будут выполняться в Риге по Островному мосту, а в Юрмале - по центральной части города до Дубулты по просп. Дубулту. Далее автобус будет курсировать по просп. Меллужу до станции Слока, минуя район Валтери. Автобусы на маршруте Рига - Слока будут останавливаться на остановке "Станция Дубулты".

На маршруте Рига - Яункемери все рейсы будут выполняться в Риге по Вантовому мосту, а в Юрмале автобус будет курсировать по улице Колкас до кольцевой развязки в Каугури, затем по улице Сколас до Вентспилсского шоссе и через Валтери.