Правительство в феврале начнет готовиться к выходу из Covid-пандемии

По словам политика, важно оценить все меры безопасности, чтобы определить, какие из них не нужны и могут быть отменены.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил в Twitter, что в понедельник после дискуссии коалиция решила поручить министерствам и группе оперативного управления (ГОУ) подготовить предложения стратегии по выходу из режима чрезвычайной ситуации с 1 марта.

Šodien koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē pec diskusijas nolēma uzdot ministrijām/OVG sagatavot priekšlikumus izejas stratēģijai pēc ĀS beigām no 01/03. Darbs pie priekšlikumiem jau uzsākts. VM ieskatā lēmumu par izejas stratēģiju var pieņemt PĒC Omikrona pīķa pārvarēšanas. https://t.co/TSsvG12mc1 — Daniels Pavluts (@pavluts) January 31, 2022

"Работа над предложениями уже начата. По мнению Минздрава, решение о стратегии выхода может быть принято после преодоления пика заболеваемости, вызванного омикроном", - пишет министр.

На пресс-конференции Кариньш также подчеркнул, что в пятницу, 4 февраля, он планирует встретиться с премьер-министрами Литвы и Эстонии, чтобы обсудить вопрос ограничений в связи с Covid-19 и по возможности скоординировать дальнейшие действия стран Балтии.

Уже на прошлой неделе Павлютс объявил, что по мере спада "омикронного шторма" коронавируса планируется поэтапная отмена режима чрезвычайной ситуации и мер безопасности.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, министерство начало работу над планом по отмене мер безопасности, который должен быть введен поэтапно после окончания нынешней вспышки Covid-19. Ученые спрогнозировали, что максимальный пик заболеваемости в истории пандемии Covid-19 ожидается в середине февраля.

Минздрав приступил к работе над стратегией по отмене мер безопасности совместно с другими отраслевыми министерствами. В Латвии отменить существующие меры безопасности, как и в других странах, можно будет тогда, когда наметится убедительный спад заболеваемости.

Представители министерства поясняют: практика других стран показывает, что распространение омикрона после роста заболеваемости резко и убедительно сокращается. По научным моделям видно, что аналогичный сценарий ожидается и в Латвии.

Новая консервативная партия (НКП) сегодня перед собранием коалиции выступила с заявлением, в котором говорится, что, поскольку омикрон становится доминирующим вариантом коронавируса в Латвии, необходимы изменения в политике по сдерживанию и управлению Covid-19.

Как сообщили в партии, НКП считает, что решения, зарекомендовавшие себя в борьбе с предыдущими вариантами вируса, уже не подходят в нынешних условиях и поэтому требуются изменения.

В первую очередь необходимо изменить порядок использования сертификатов Covid-19 на различных мероприятиях в Латвии, говорится в заявлении партии. Одной из ключевых функций системы сертификатов было ограничение возможности заражения, но последние данные свидетельствуют о том, что сертификаты Covid-19 больше не выполняют эту функцию, как предполагалось изначально.

"В то же время мы видим, что довольно большая часть населения вакцинирована или переболела Covid-19, поэтому нагрузка на больницы значительно снизилась", - заявили в правлении НКП, отметив, что охват вакцинацией среди трудоустроенных уже в декабре прошлого года превысил 90%. Так как достигнут достаточно высокий уровень охвата вакцинацией среди работающих, использование сертификатов Covid-19 внутри страны следует перевести в единый режим, облегчив экономическую нагрузку на население и бизнес.

Во-вторых, говорится в сообщении, необходимо тщательно оценить дальнейшую целесообразность политики тестирования. На закупку экспресс-тестов и оплату лабораторных тестов в ближайшие месяцы планируется потратить десятки миллионов евро, хотя зачастую эти тесты оказываются неэффективными и их приходится долго ждать, говорят политики коалиционной партии. По их мнению, использовать такие тесты надо в медицинских учреждениях, но следует облегчить условия тестирования в школах и на рабочих местах.