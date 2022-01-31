Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Суд признал депутата Адамовича виновным в махинациях с компенсациями

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижский окружной суд оставил тем же решение суда первой инстанции, по которому депутат Сейма Алдис Адамович был признан виновным в махинациях с выплатой компенсаций за аренду транспорта и жилых помещений. Ему был назначен штраф в 6000 евро.

Адвокат Адамовича Иева Гаранча агентству LETA рассказала, что, скорее всего, будет подана кассационная жалоба, но на данный момент необходимо тщательно изучить решение апелляционной инстанции.

Как сообщалось, в прошлом году суд Видземского предместья города Риги наложил штраф на Адамовича, а также запретил занимать должность депутата Сейма сроком на год и один месяц. Суд также удовлетворил прошение прокурора и постановил взыскать с Адамовича компенсацию в размере 3550 евро в пользу государства. Решение суда еще не вступило в силу, так как еще остались возможности для его обжалования.

Сам политик заявил, что не согласен, что занимался махинациями.

Осенью прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало начать уголовное преследование Адамовича по трем статьям Уголовного закона - мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Прокурор Андо Скалбе, оценив материалы дела, предъявил депутату обвинение в мошенничестве.

Адамовичу инкриминируют мошенничество при выплате компенсации за расходы на транспорт в размере 83 евро и за аренду жилья в размере 3150 евро.


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