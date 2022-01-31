Суд признал депутата Адамовича виновным в махинациях с компенсациями

Адвокат Адамовича Иева Гаранча агентству LETA рассказала, что, скорее всего, будет подана кассационная жалоба, но на данный момент необходимо тщательно изучить решение апелляционной инстанции.
Как сообщалось, в прошлом году суд Видземского предместья города Риги наложил штраф на Адамовича, а также запретил занимать должность депутата Сейма сроком на год и один месяц. Суд также удовлетворил прошение прокурора и постановил взыскать с Адамовича компенсацию в размере 3550 евро в пользу государства. Решение суда еще не вступило в силу, так как еще остались возможности для его обжалования.
Сам политик заявил, что не согласен, что занимался махинациями.
Осенью прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало начать уголовное преследование Адамовича по трем статьям Уголовного закона - мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.
Прокурор Андо Скалбе, оценив материалы дела, предъявил депутату обвинение в мошенничестве.
Адамовичу инкриминируют мошенничество при выплате компенсации за расходы на транспорт в размере 83 евро и за аренду жилья в размере 3150 евро.