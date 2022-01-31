Суд признал депутата Адамовича виновным в махинациях с компенсациями

Как сообщалось, в прошлом году суд Видземского предместья города Риги наложил штраф на Адамовича, а также запретил занимать должность депутата Сейма сроком на год и один месяц. Суд также удовлетворил прошение прокурора и постановил взыскать с Адамовича компенсацию в размере 3550 евро в пользу государства. Решение суда еще не вступило в силу, так как еще остались возможности для его обжалования.