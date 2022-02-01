Вт, 1.02.2022
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Лиз Трасс, Глава МИД Великобритании

Певица Рианна ждет ребенка от рэпера A$AP Rocky

ФОТО: скриншот https://twitter.com/PageSix/status/1488169087779885056

33-летняя певица Рианна в скором времени впервые станет мамой. О беременности звезды сообщает Page Six. Отцом будущего ребенка станет американский рэпер A$AP Rocky.

О пополнении публике пара сообщила посредством фотосессии. Снимки были сделаны в Нью-Йорке в минувшие выходные и сегодня были опубликованы в прессе.

О связи  A$AP Rocky и Рианны официально стало известно в 2021 году, когда рэпер сообщил об этом в интервью.

Напомним, 30 ноября 2021 года Барбадос официально вышел из-под власти британской короны и стал парламентской республикой. Американскую певицу, уроженку Барбадоса Рианну объявили национальным героем страны. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли пожелала певица продолжать дальше сиять, "как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами".


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