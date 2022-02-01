Певица Рианна ждет ребенка от рэпера A$AP Rocky
33-летняя певица Рианна в скором времени впервые станет мамой. О беременности звезды сообщает Page Six. Отцом будущего ребенка станет американский рэпер A$AP Rocky.
33-летняя певица Рианна в скором времени впервые станет мамой. О беременности звезды сообщает Page Six. Отцом будущего ребенка станет американский рэпер A$AP Rocky.
О пополнении публике пара сообщила посредством фотосессии. Снимки были сделаны в Нью-Йорке в минувшие выходные и сегодня были опубликованы в прессе.
О связи A$AP Rocky и Рианны официально стало известно в 2021 году, когда рэпер сообщил об этом в интервью.
Напомним, 30 ноября 2021 года Барбадос официально вышел из-под власти британской короны и стал парламентской республикой. Американскую певицу, уроженку Барбадоса Рианну объявили национальным героем страны. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли пожелала певица продолжать дальше сиять, "как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами".
Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k— Page Six (@PageSix) January 31, 2022