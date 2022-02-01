Оппозиционный депутат: "Зеленый режим" исчерпал себя, его следует отменить

По его мнению, многие из действующих в настоящее время ограничений больше не имеют экономического или эпидемиологического обоснования. В больницах, например, проблема сейчас не в большом наплыве больных, а в болезни персонала.

Валайнис подчеркнул, что ситуация в Латвии сравнима с Эстонией и Литвой, и обе соседние страны уже на этой неделе планируют существенно пересмотреть ограничения, тогда как Латвия только начинает об этом задумываться.

На вопрос, какой должна быть стратегия Латвии при пересмотре антиковидных ограничений, политик ответил, что, во-первых, ограничения должны быть такими, чтобы их можно было объяснить людям, а во-вторых, они должны быть как-то сопоставимы на уровне Балтии, не может быть существенных различий, автоматически влияющих на бизнес-среду.

Валайнис прогнозирует, что роль ковид-сертификата внутри страны в ближайшее время снизится, он останется актуальным только в поездках.

Следовательно, государству следует думать о других инструментах мотивации людей к вакцинации от Covid-19, таких как дополнительная поддержка семейных врачей, чтобы они больше работали с пациентами.