Доведена до крайней точки: Даневича ответила, почему они с Кайминьшем выясняли отношения публично

Как сообщалось, 31 января Дарта Даневича опубликовала тревожный твит, утверждая, что отец ее сына Артус Кайминьш взял ребенка и отказывается сообщить, где они находятся.

Спустя два часа Кайминьш публично заявил, что они уже какое-то время живут отдельно и заключили обоюдно подписанный договор о том, как ему видеться с сыном. Он отметил, что "абсолютно не понимает мотивы твита Дарты", так как он был с сыном по своему месту жительства.

Даневича обвинила Кайминьша во лжи и приложила фотографию договора, в котором утвержден следующий порядок встреч отца с сыном: вторник, пятница и воскресенье каждой недели, забирая ребенка с 9:00 до 9:30 в эти дни и возвращая его вечером в те же дни". Еще через мгновение Даневича сообщила, что "ждет полицию".

Позже актриса написала: "Полиция приехала, соседи пустили в дом, Артус меня снимал (сказал - для суда) и объяснил, что в воскресенье не приехал за ребенком, потому что был на больничном. Мы сейчас дома".

После публичных ссор пары многие выразили сочувствие по поводу сложившейся ситуации, при этом не скрывали непонимания, почему это решается публично, ведь "Интернет ничего не забывает" и эта ситуация может навредить даже самому ребенку.

На это Даневича ответила: "Здесь не ребенок причина, а условия длительного эмоционального и психологического насилия. Чтобы уйти, потребовалось время и средства.

И никто просто так не пишет такие вещи в Twitter. Пишут, когда доведены до крайней точки.

И было уже ясно, что будут насмешки, будут высмеивать и тыкать пальцем. Но я не уверена, насколько психологически здоровым был бы кто-то из вас на моем месте спустя полтора года постоянных унижений".

Šeit nevis bērns ir iemesls, bet ilgstoši emocionālās un psiholoģiskās vardarbības apstākļi. Vajadzēja laiku un līdzekļus, lai aizietu. Un neviens aiz neko darīt neraksta šādas lietas tviterī. Raksta, kad ir novests līdz zemākajam punktam. — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022

Un bija jau skaidrs, ka būs smiešana, apsmiešana un bakstīšana ar pirkstu. Bet es neesmu droša, cik psiholoģiski veselīgs kāds no jums būtu manā vietā pēc pusotra gada konstantas pazemošanas. — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022

В другом твите Дарта указала, что "ее совесть чиста".

"Вы просто не представляете, какого уровня он эмоциональный насильник. Это была последняя капля", - отметила актриса.

Nav taisnība, Ieva, mana sirdsapziņa ir tīra. Jūs vienkārši nestādaties priekšā, kāda līmeņa emocionāls varmāka viņš ir. Šis bija pēdējais salmiņš. — Dārta Daneviča (@darta_avant) January 31, 2022

Напомним, Даневича и Кайминьш стали родителями сына Каупо весной 2021 года.