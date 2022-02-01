Доведена до крайней точки: Даневича ответила, почему они с Кайминьшем выясняли отношения публично

Как сообщалось, 31 января Дарта Даневича опубликовала тревожный твит, утверждая, что отец ее сына Артус Кайминьш взял ребенка и отказывается сообщить, где они находятся.
Спустя два часа Кайминьш публично заявил, что они уже какое-то время живут отдельно и заключили обоюдно подписанный договор о том, как ему видеться с сыном. Он отметил, что "абсолютно не понимает мотивы твита Дарты", так как он был с сыном по своему месту жительства.
Даневича обвинила Кайминьша во лжи и приложила фотографию договора, в котором утвержден следующий порядок встреч отца с сыном: вторник, пятница и воскресенье каждой недели, забирая ребенка с 9:00 до 9:30 в эти дни и возвращая его вечером в те же дни". Еще через мгновение Даневича сообщила, что "ждет полицию".
Позже актриса написала: "Полиция приехала, соседи пустили в дом, Артус меня снимал (сказал - для суда) и объяснил, что в воскресенье не приехал за ребенком, потому что был на больничном. Мы сейчас дома".
После публичных ссор пары многие выразили сочувствие по поводу сложившейся ситуации, при этом не скрывали непонимания, почему это решается публично, ведь "Интернет ничего не забывает" и эта ситуация может навредить даже самому ребенку.
На это Даневича ответила: "Здесь не ребенок причина, а условия длительного эмоционального и психологического насилия. Чтобы уйти, потребовалось время и средства.
И никто просто так не пишет такие вещи в Twitter. Пишут, когда доведены до крайней точки.
И было уже ясно, что будут насмешки, будут высмеивать и тыкать пальцем. Но я не уверена, насколько психологически здоровым был бы кто-то из вас на моем месте спустя полтора года постоянных унижений".
В другом твите Дарта указала, что "ее совесть чиста".
"Вы просто не представляете, какого уровня он эмоциональный насильник. Это была последняя капля", - отметила актриса.
Напомним, Даневича и Кайминьш стали родителями сына Каупо весной 2021 года.
Об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале 2020 года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.