Начинает работу мобильный пункт сдачи тестов на Covid-19 Centrālā laboratorija

"Мы рады, что своевременно оборудовали мобильный пункт сдачи образцов на Covid-19 и со стремительным ростом заболеваемости можем оказывать услугу ближе к месту проживания жителей. На этой неделе мобильный пункт сдачи анализов начинает первые рейсы в Юрмалу, и мы приглашаем жителей записываться, позвонив по телефону 8330, используя электронную запись на www.laboratorija.lv или написав на электронные адреса analizes@laboratorija.lv и covid@laboratorija.lv", — информирует Стелла Лапиня, председатель правления Centrālā laboratorija.

Персонал Centrālā laboratorija на этой неделе прежде всего отправится к жителям Юрмалы, чтобы в этом самоуправлении с помощью мобильного пункта сдачи анализов обеспечить более доступный прием образцов.

Надо отметить, что сейчас так можно сдать только оплачиваемые государством ПЦР-анализы на SARS-CoV-2.

Мобильный пункт сдачи анализов Centrālā laboratorija в Юрмале будет находиться в Каугури — на ул. Сколас, 44. Время работы мобильного пункта сдачи анализов Centrālā laboratorija — с 10:00 до 20:00, его график работы в разные дни меняется.