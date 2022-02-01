Врачи: еще не время отменять ограничения

Специалисты также рекомендуют продолжать носить маски для лица и получить бустерную дозу вакцины от Covid-19.

Зайга Кравале, пульмонолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS), сказала, что "в данный момент разговоры об этом носят определенный оттенок фатализма".

"Я действительно не могу понять никаких медицинских или эмоциональных аргументов о том, почему мы должны говорить об этом сейчас", - сказала врач.

Главный врач Латвийского центра инфекционных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Байба Розентале также подчеркнула: "На данном этапе не должно быть речи о снятии ограничений". Она подчеркнула, что в странах, где рассматривается отмена ограничений, пик заболеваемости Covid-19 уже достигнут и "кривая идет вниз", в то время как в Латвии кривая заражения все еще быстро растет.

"Мы много говорим об омикронах, но в больницах можно сказать, что половина тех, кто попадает с пневмонией, по-прежнему являются пациентами с дельта-штаммом, а также очень серьезными пациентами", - сказала Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Кравале добавила, что дельта-вариант вируса Covid-19 все еще циркулирует и что вирус может иметь очень серьезные последствия для здоровья тех, кто не был вакцинирован или не получил вакцину вовремя. Одной из значительных групп риска являются беременные женщины.

"Говоря об омикронах, хочу подчеркнуть, что они не так уж безобидны.

Омикрон отлично декомпенсирует хронические заболевания, и мы видим, что пациенты госпитализируются с декомпенсацией других заболеваний и тоже создают нагрузку на больницу", - сказала Кравале.

В качестве дополнительного аргумента в пользу сохранения ограничений Розентале также упоминает эпидемию гриппа, которая сейчас бушует в ряде европейских стран. "Нам не нужно снимать ограничения на данный момент, знаете,

нам нужно потерпеть очень недолго, примерно до середины марта или до второй половины марта. Но мы можем это сделать, - отметила Розентале.

Меры безопасности, которые могут быть отменены в первую очередь, потенциально могут оказать наибольшее влияние на экономику и государство, например, ограничения, которые мешают группам поставщиков услуг работать в полную силу, сказал LTV парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис.

Депутат напомнил, что Минздрав сейчас начал работу над планом снятия ограничений из-за Covid-19. Учитывая, что консультации с отраслью и специалистами еще продолжаются, депутат сказал, что на данный момент сложно ответить, какие ограничения будут сняты в первую очередь.