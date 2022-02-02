"Это не о расе": актрису Вупи Голдберг раскритиковали за слова о холокосте

"Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила ее уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают ее заявления", - сказала Годвин.

31 января в эфире утренней программы The View обсуждался запрет в школах штата Теннесси графического романа "Маус" (Maus) о холокосте, за который американский писатель Арт Шпигельман получил Пулитцеровскую премию (1992). Во время беседы Голдберг сказала, что

"холокост - это не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку".

С телеведущей начала спорить ее коллега Джой Бехар, которая заявила, что нацисты считали евреев представителями низшей расы. "Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим", - продолжила Голдберг. Другая соведущая Ана Наварро отметила, что нацисты выступали за превосходство "белой расы" и поэтому преследовали евреев и цыган.

"Но речь идет о двух группах белых людей", - резко ответила Голдберг.

Ей возразили, что нацисты не рассматривали евреев как "белых людей".

"Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. Вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. В этом проблема", - добавила Голдберг.

Выпуск передачи с участием актрисы вызвал волну критики, в том числе за распространение дезинформации о холокосте.