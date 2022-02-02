Выигран крупнейший приз в истории мгновенных лотерей в Латвии
В понедельник, 31 января, в Латвии был разыгран самый крупный приз в истории латвийских мгновенных лотерей - 250 000 евро, сообщили представители организатора лотереи VAS Latvijas loto.
В понедельник, 31 января, в Латвии был разыгран самый крупный приз в истории латвийских мгновенных лотерей - 250 000 евро, сообщили представители организатора лотереи VAS Latvijas loto.
Победительницей стала 46-летняя рижанка, работающая швеей. Счастливый билет был куплен в информационном центре SIA Maxima Latvija на улице А. Деглава в Риге.
По данным компании, победительница купила билет с четырьмя играми и дополнительной игрой, потому что моментальная лотерея Pērle понравилась ей "с первого дня". "В рождественский сезон я чувствовала, что должно произойти чудо, поэтому билеты как Pērle, так и других лотерей покупала для себя и дарила родственникам. Видите, Рождество прошло, но надежда у меня осталась", - говорит она.
Победительница подсчитала, что общий выигрыш за ранее купленные билеты у нее составил 30 евро, поэтому приобрела в магазине Maxima Latvija два билета Pērle и два - Simtgades loterijas. Один из билетов Pērle скрывал в себе выигрыш в размере 250 000 евро.
"Конечно, сначала я не поверила. Муж тоже не поверил. Мы до сих пор не особо верим, что случившееся - правда",
- признается победительница.
Женщина из Риги говорит, что у нее с давних времен была мечта - если бы она выиграла в лотерею, то отремонтировала бы свою старую дачу.