Лембергс просит суд заменить тюремное заключение домашним арестом или залогом

Суд объявит решение по данному ходатайству в пятницу, 4 февраля, в 10:00.

Еще до слушания в суде апелляционной инстанции от адвоката Мариса Грудулиса поступило заявление о замене содержания под стражей домашним арестом.

Если суд примет такую меру пресечения, Лембергс будет находиться под домашним арестом в своем частном доме в Пузе.

Предложено также взять залог за освобождение из-под стражи.

Лембергс заявил сегодня в суде, что приговор суда первой инстанции о 60 месяцах тюремного заключения не вступил в силу, и согласно Конституции он по-прежнему считается невиновным. В общей сложности он уже провел в тюрьме 23 месяца. Ранее сообщалось, что суд первой инстанции принял решение включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом в 2007 и 2008 годах.

Если бы приговор суда первой инстанции уже вступил в законную силу, Лембергс находился бы в тюрьме более свободного режима, но, учитывая, что он еще не осужден и находится под стражей, никаких преимуществ он не имеет, пояснил обвиняемый.

Лембергс также рассказал суду об ухудшении своего здоровья в тюрьме. Администрация Рижской центральной тюрьмы из-за нехватки ресурсов не могла предоставить ему соответствующую физиотерапию для "тяжелого заболевания позвоночника". Находясь в тюрьме, Лембергс также заболел Covid-19, и его общее состояние здоровья ухудшилось.

Проблемы со здоровьем у 68-летнего Лембергса были и до тюремного заключения, но, по крайней мере, в то время у него был доступ к соответствующей медицинской помощи.

Суд поинтересовался финансовым положением Лембергса. Подсудимый ответил, что, включая пенсию и зарплату депутата Вентспилсской думы, он получает на руки около 6000 евро в месяц. Также у него есть дом в Риге, который он сдает в аренду за несколько тысяч евро в месяц.

Прокурор Айвис Залужинскис заявил суду, что ходатайство Лембергса об изменении меры пресечения является необоснованным и должно быть отклонено.

Он утверждал, что только тюремные врачи могут предоставить информацию о том, что дальнейшее содержание Лембергса под стражей невозможно по медицинским показаниям. Таких медицинских заключений прокурор в материалах дела не обнаружил.