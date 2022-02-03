Опрос: только 17% латвийцев доверяют экспресс-тестам на Covid-19. А что насчет вас?

Опрос показал, что в настоящее время

87% населения Латвии уже переболели или знают кого-то, кто болел Covid-19.

По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 10 процентных пунктов.

По мере роста заболеваемости примерно половина, или 53% населения, прошли экспресс-тест на антиген Covid-19.

Для 38% проводивших тестирование было важно как можно скорее проверить свое здоровье при подозрении на заболевание. 37% опрошенных указали, что они использовали экспресс-тесты для того, чтобы предъявить отрицательный тест на работе или в школе, а 30% хотели удовлетворить свой личный интерес.

Согласно опросу, экспресс-тест на антиген Covid-19 чаще использует население в возрасте 35-44 лет - 65%, что связано с работой. При этом в 61% случаев экспресс-тест на антиген проводят семьи с двумя и более детьми.

Хотя самотестирование становится все более популярным, только 17% населения доверяют результатам экспресс-теста, 41% - не доверяют.

47% населения объяснили, что предвзятость в отношении самотестирования связана с большим доверием людей к лабораторным тестам. При этом в 41% случаев недоверие населения основано на отзывах родственников, друзей и знакомых о недостоверных результатах.